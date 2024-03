Nicht Dakota: Auch sie waren "Shades of Grey"-Anwärterinnen!

Für die Hauptrolle wurden auch andere berühmte Schauspielerinnen angefragt! Die "Fifty Shades of Grey"-Trilogie sorgte für ordentlich Furore. Die Liebesgeschichte fesselte zuerst unzählige Leser und dann unzählige Kinozuschauer. In der Verfilmung spielt die Schauspielerin Dakota Johnson (34) die 21-jährige Studentin Anastasia Steele und Jamie Dornan (41) den herrschsüchtigen Milliardär Christian Grey. Das waren die anderen Anwärterinnen für die Rolle der Anastasia.

Emilia Clarke (37) wurde ein Angebot für die Rolle in der Trilogie gemacht, das sie jedoch aufgrund ihrer Erfahrungen mit Game of Thrones ablehnte: "Das letzte Mal, dass ich bei ["Game of Thrones"] nackt vor der Kamera stand, ist schon lange her und trotzdem ist es die einzige Frage, die mir immer gestellt wird. Das ist verdammt nervig und ich habe es satt", erzählt die Schauspielerin. Auch "Pretty Little Liars"-Darstellerin Lucy Hale (34) befand sich im Gespräch um die Rolle: "Ich war sehr jung", erzählt sie gegenüber People und fügt hinzu: "Ich habe die Rolle natürlich nicht bekommen." Emma Watson wurde ebenfalls als heiße Kandidatin für die Rolle gehandhabt. Ihr Name soll angeblich auf einer durchgesickerten Besetzungsliste erschienen sein. Kurz darauf dementierte sie die Gerüchte.

Schauspielerin Chloe Bridges (32) bestätigt, für die Rolle vorgesprochen zu haben: "Es gab drei Seiten [Manuskript], mit denen ich vorsprechen sollte", sagt sie. "Ich habe sie gelesen und dachte: Das kann ich wirklich nicht machen." The Hollywood Reporter berichtet, dass zudem Felicity Jones (40) als potenzielle Anastasia gehandelt wurde, dass sie jedoch "mit 30 Jahren zu alt [sei], um eine 21-jährige College-Studentin zu spielen." Shailene Woodley war die persönliche Favoritin der Autorin E.L. James, konnte die Rolle jedoch aufgrund ihres vollen Terminkalenders nicht annehmen.

Gerüchte rankten sich außerdem um die Schauspielerinnen Imogen Poots (34), Elizabeth Olsen (35), Alicia Vikander (35) und Mila Kunis (40). Bei diesen Stars ist es jedoch nicht klar, ob sie wirklich für die Rolle vorgesprochen haben oder ob ihre Namen lediglich im Raum standen.

Anzeige

Getty Images Felicity Jones posiert

Anzeige

Getty Images Shailene Woodley, Gotham Awards 2023

Anzeige

Getty Images Imogen Poots, Schauspielerin

Getty Images Mila Kunis, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de