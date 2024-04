Kein Jon Schnee: Neues "Game of Thrones"-Spin-off verschoben

Bereits seit 2022 ist klar, dass ein weiteres Spin-off der Erfolgsserie Game of Thrones in Arbeit ist. Im Zentrum sollte Jon Schnee, gespielt von Kit Harington (37), stehen. Doch nun folgt die große Enttäuschung für die Fans: Die Serie, die den Arbeitstitel "Snow" trägt, wird hintangestellt. Wie Bild erfahren haben will, ist der Ableger derzeit zu aufwendig, um ihn zeitgleich mit anderen Prequels zu drehen. Stattdessen solle man sich jetzt auf eine andere Serie konzentrieren: "Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" basiert auf einem weiteren Roman von Autor George R. R. Martin (75). In den Hauptrollen stehen Peter Claffey und der neunjährige Dexter Sol Ansell.

Diese Nachricht sorgt bei den Jon-Schnee-Fans sicher für lange Gesichter, zumal George selbst schon in seinem Blog "Not A Blog" verkündete, dass er an den Drehbüchern mitarbeiten und diesmal intensiv in die Produktion eingebunden sein wird. "Ja, es war Kit, der die Idee hatte. Ich kann euch die Namen der Autoren nicht nennen, weil die Serie noch nicht freigegeben ist. [...] Aber Kit hat sie auch mitgebracht, sein eigenes Team, und sie sind großartig", freute sich der Schriftsteller enthusiastisch. Das klang so, als sei auch der Schauspieler von seinem Spin-off ganz angetan. Ob Kit jetzt auch noch so begeistert ist, ist fraglich.

Bisher erhielt "Game of Thrones" nur einen Ableger. Die erste Staffel House Of The Dragon entpuppte sich jedoch als Geniestreich und feierte große Erfolge. Die Fantasyserie erzählt die Geschichte der Familie Targaryen und vor allem ihrer Drachen. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit und die Premiere soll am 16. Juni stattfinden. Das bestätigte der Sender HBO. Und wie George in seinem Blog ausplauderte, habe er mit den Drehbuchautoren auch schon über einer dritten und vierten Staffel gebrütet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Claffey, irischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass das Spin-off auf Eis liegt? Schade, ich hatte mich sehr darauf gefreut. Nicht schlimm, es gibt bessere Storys. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de