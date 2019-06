Ein Treffen der etwas anderen Art! In der vergangenen Ausgabe von Hartz und herzlich luden Manja und Martin bereits zum zweiten Mal in ihre bescheidenden vier Wände ein. Die beiden leben gemeinsam in einer 70 Quadratmeter großen Vier-Raum-Wohnung, wovon über die Hälfte aufgrund der großen Müllberge aber kaum bewohnbar ist. Die Wohnsituation ist allerdings nicht das einzig Ungewöhnliche an den hoch verschuldeten Rostockern – auch die Geschichte ihres ersten Dates sorgte für Erstaunen bei den Zuschauern: Schon bei ihrem ersten Treffen ließen Manja und Martin alle Hüllen fallen!

Da sich Martin aufgrund nicht bezahlter Strafen im Gefängnis aufhielt, traf das RTL2-Kamerateam die 45-Jährige in der vergangenen Folge allein zu Hause an. Prompt erzählte die an Multiple Sklerose erkrankte Erwerbslose von ihrem ersten Treffen mit dem 30-Jährigen. Eine Zeit lang habe jemand bei ihr zur Miete gewohnt: "Und der hat immer erzählt, von seinem Hund", erklärte Manja im TV-Interview. Hier war aber nicht die Rede von einem Haustier, sondern von Martin, wie sie weiter erzählte. "Er trug ein Halsband, hat auch Hundespielzeug und alles. Finde ich auch ganz niedlich", musste Manja gestehen. Als sie sich dann zum ersten Mal in der Wohnung trafen, habe der Reality-Star ihn splitterfasernackt in Empfang genommen. Martin fand das ihrer Aussage nach "sexy" und zog sich bis auf die Boxershorts aus. Seither sind die beiden ein Paar – und nach zwei Wochen Beziehung folgte sogar schon der Heiratsantrag.

Bei zahlreichen Zuschauern stieß das ungleiche Paar derweil nicht unbedingt auf Wohlwollen. Auf Twitter fragte sich ein User: "Der will die heiraten! Warum?" Ein anderer Nutzer kommentierte wohl etwas sarkastisch: "Die Liebe zwischen den beiden ist so romantisch, so was wünschen wir uns doch alle insgeheim." Doch nicht nur Manja und Martin lösten am Dienstagabend kontroverse Diskussionen aus – auch Sandra, die ihre drei Kinder in die Obhut des Jugendamtes geben musste, sowie die sechsfache Mutter Michaela sorgten für ordentlich Gesprächsstoff.

Hartz und herzlich, RTL II Manja in "Hartz und herzlich"

RTL II Sandra in "Hartz und herzlich"

RTL II Michaela in "Hartz und herzlich"

