Drakes Sicherheitsmann vor Villa des Rappers angeschossen

Am Dienstag kam es zu einem Drive-by-Shooting vor Drakes (37) Villa in Toronto, bei dem der Sicherheitsmann des Rappers getroffen wurde. Dieser stand laut Polizeiangaben vor dem Haus, als gegen etwa zwei Uhr morgens die Schüsse fielen. Auf einer Pressekonferenz erklärte Paul Krawczyk, der Inspektor der Polizei von Toronto, dass der Wachmann derzeit im Krankenhaus liege und sich in einem "kritischen Zustand" befinde. Ob Drake selbst zu Hause war, wollte die Polizei nicht bestätigen. Sie stehen aber in Kontakt mit dem Team des "God's Plan"-Interpreten, welches bei den Ermittlungen kooperiert, wie Toronto Sun berichtet.

Der Inspektor erläuterte: "Wir wissen, dass die Personen, die offensichtlich die Schüsse abgegeben haben, in einem Fahrzeug gesehen wurden. Eine Beschreibung des Fahrzeugs oder der Verdächtigen liegt mir derzeit noch nicht vor." Er bestätigte, dass es Videomaterial von der Tat gebe, bei dem die Ermittler allerdings Probleme mit der Qualität der Aufzeichnung haben. Außerdem gebe es noch kein Motiv für die Schießerei, da die Ermittlungen noch am Anfang ständen. Die Polizei sei jedoch über die aktuelle Rap-Fehde zwischen Drake und Kendrick Lamar (36) informiert, fügte er hinzu.

Der Konflikt zwischen den Rappern spitzte sich nämlich in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt: Beide haben mehrere Disstracks gegeneinander veröffentlicht. In Kendricks neuestem Song "Not Like Us" beschuldigt er Drake, junge Mädchen zu bevorzugen und ein Pädophiler zu sein. Auf dem Cover dieses Tracks ist laut The Daily Beast eine Luftaufnahme von Drakes Villa zu sehen – genau jene, vor der die Schießerei nur wenige Tage nach der Veröffentlichung stattfand. Ob oder inwiefern der Streit mit den Schüssen in Zusammenhang steht, bleibt abzuwarten.

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Kendrick Lamar im Juni 2022

