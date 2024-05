Offiziell: Stefan Raab und Regina Halmich boxen bei RTL!

Stefan Raabs (57) großer Boxkampf ist nicht bei ProSieben zu sehen! Der Entertainer feierte mit dem TV-Sender große Erfolge und blickt dort auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. 2015 hatte er sich dazu entschieden, nicht mehr vor der Kamera aufzutreten. Doch in wenigen Monaten feiert er sein öffentliches Comeback. Am 14. September steigt er gegen die einstige Profi-Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring. Jetzt steht fest, dass das Ganze bei RTL ausgestrahlt wird. "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten", erklärt die Programmgeschäftsführerin Inga Leschek in einer Pressemitteilung.

Auch Regina kann das Fernsehspektakel offenbar kaum abwarten. "Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird es auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert. Und dass RTL das 'Ereignis des Jahrzehnts' zeigen wird, ist fantastisch", findet die Sportlerin. Sie wolle Stefan aber auch zeigen, dass sie es immer noch schaffe, ihm eine zu verpassen. "Wer mich unterschätzt, hat schon verloren. Raab wird nach allen Regeln der Kunst eine Mega-Show liefern. Und ich werde ihm mächtig einheizen", betont die 47-Jährige.

Stefan und Regina hatten schon 2001 und 2007 gegeneinander gekämpft, damals bei ProSieben. Für den Moderator ging das beide Male nicht gut aus. Er musste sich nicht nur gegen die gebürtige Karlsruherin geschlagen geben, sondern ging beim ersten Mal auch mit einer gebrochenen Nase nach Hause. Stefans Herausforderung für einen dritten Kampf nahm Regina vor gut einem Monat an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Stefan bei RTL auch sein TV-Comeback feiert? Ja, das sieht ganz danach aus. Nein, ich denke, das ist eine einmalige Sache. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de