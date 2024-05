"Superhilflos": HealthyMandy teilt Einblicke von der Geburt!

HealthyMandy und FitnessOskars Sprössling erblickte vor wenigen Tagen das Licht der Welt! Die Influencerin brachte den gemeinsamen Sohn per Kaiserschnitt zur Welt. In einer Fragerunde auf Instagram stellt sich die frischgebackene Mama nun den Fragen ihrer Community und verrät Details zur Geburt. "Trotz Kaiserschnitt war es der unbeschreiblichste und schönste Moment und genau so habe ich es mir vorgestellt", schwärmt die Blondine. Jedoch sei sie nach dem Kaiserschnitt ziemlich eingeschränkt gewesen. "Vor allem am ersten Tag, als der Blutzucker [des Neugeborenen] nicht so gut war. Ich war superhilflos und konnte nicht aufstehen", berichtet Mandy.

Wie sie weiter in der Story erklärt, habe sie den Kaiserschnitt "wirklich unterschätzt". Obwohl die Geburt inzwischen schon fast eine Woche zurückliegt, plagen sie noch große Schmerzen. "Meine Narbe ist auch größer als normal und es ist alles total blau", betont die Blondine und fügt hinzu: "Bei mir haben die ersten fünf Male Aufstehen so krass wehgetan, dass ich mich wirklich überwinden musste, das durchzustehen." Mittlerweile bemerke sie jedoch schon von Tag zu Tag eine Besserung. Wie sie verkündet, wird sie in einem Geburtsbericht noch weitere Details zur Geburt teilen.

Nicht einmal 24 Stunden nach der Geburt meldete sich die Influencerin erstmals bei ihren Followern im Netz. "Der erste Tag war etwas turbulent", gestand die Blondine und fuhr mit beunruhigenden Details fort: "Ihn an den Kabeln zu sehen, hat mir mehr als das Herz gebrochen. Er hatte kleine Probleme mit dem Blutzucker. Aber er hat das so toll gemacht." Mittlerweile durften die frischgebackenen Eltern samt dem kleinen Sprössling das Krankenhaus verlassen und sich als kleine Familie in den heimischen vier Wänden einleben.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Nachwuchs

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und Fitnessoskar im Mai 2024

