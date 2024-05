Nach Gerüchten über Beziehung: Evelyn Burdecki ist Single!

Evelyn Burdecki (35) redet Klartext! Die TV-Bekanntheit wurde durch Formate wie Der Bachelor bekannt. Nach einigen gescheiterten Beziehungen gilt die Blondine eigentlich seit Langem als Single. Am Mittwochmorgen machten jedoch Gerüchte die Runde, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin wieder in festen Händen sei. Nun bezieht sie Stellung. "Aus aktuellem Anlass möchte ich Folgendes klarstellen: Ich bin Single!", erklärt die Beauty in ihrer Instagram-Story und räumt damit endgültig alle Spekulationen aus dem Weg.

Bild verbreitete die vermeintlichen Informationen über Evelyns Liebesleben zuerst: Laut Informationen der Zeitung sollte diese mit dem Politiker Andreas Schrobback zusammen sein. Damals wurde behauptet, dass der Bauunternehmer und die Promi Big Brother-Bekanntheit sich bereits seit einigen Monaten intensiver kennenlernen und schon länger gemeinsam durchs Leben gehen. Zudem hieß es, dass ihr angeblicher Partner sie ganz nach ihrem Geschmack behandeln soll.

Dass Evelyn sich zu den Liebesgerüchten äußert und klarstellt, dass an diesen nichts Wahres dran ist, ist für den Realitystar eigentlich eher ungewöhnlich. Erst im September wurde Evelyn eine Liaison mit dem Komiker Oliver Pocher (46) nachgesagt. Ein Insider schilderte damals ebenfalls gegenüber der Zeitung, dass er die beiden in einem innigen Moment beim Händchenhalten erwischt habe. Geäußert hat sich zu den Spekulationen allerdings keiner der beiden.

Getty Images Evelyn Burdecki im Jahr 2023

Getty Images Oliver Pocher und Evelyn Burdecki im September 2023

