Kein Treffen mit Harry: König Charles zeigt sich lächelnd!

König Charles (75) III. lächelt die Sorgen einfach weg! Wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass das britische Staatsoberhaupt seinen Sohn Prinz Harry (39) nicht während seines Aufenthaltes in London treffen wird, zeigt sich der König gut gelaunt. Das zeigen Bilder, die Mirror vorliegen. Der Monarch wurde beim Verlassen des Clarence House lächelnd und winkend in seinem Auto auf dem Weg Richtung Buckingham Palace gesehen.

Einen Tag zuvor traf Harry in London ein, um mehrere Termine im Zusammenhang mit den Invictus Games wahrzunehmen. Unter anderem findet heute Abend ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Cathedral statt. Zu einem Treffen von Charles und Harry werde es während des Aufenthalts aber nicht kommen, wie ein Sprecher des in Ungnade gefallenen Royals zuvor gegenüber The Sun ausplauderte: "Aufgrund des vollen Programms seiner Majestät wird es leider nicht möglich sein. Der Herzog hat natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters und seine verschiedenen anderen Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen."

Seit einiger Zeit ist das Verhältnis von Harry und seiner Familie äußerst angespannt. Auch mit seinem Bruder William (41) und dessen Frau Kate (42) pflegt der Rotschopf momentan nicht das beste Verhältnis. Das letzte persönliche Treffen zwischen Vater und Sohn ist schon einige Zeit her. Zuletzt trafen sich Harry und Charles im Februar im Clarence House.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Charles sich so gut gelaunt zeigt? Ja, damit hätte ich absolut nicht gerechnet! Na ja, ich konnte mir das irgendwie schon denken... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de