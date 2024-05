Ohne Barry? Sabrina Carpenter feiert alleine nach Met Gala!

Sabrina Carpenter (24) und Barry Keoghan (31) haben nach der diesjährigen Met Gala offenbar einen Grund zum Feiern. Etwa wegen ihres Paardebüts? Auf aktuellen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, ist die Sängerin zu sehen, wie sie ihr Hotelzimmer in New York City verlässt. Dabei trägt die Musikerin ein knappes hellblaues Kleid mit pompösem Blumenrock. Ihre Met-Gala-Robe hat sie für die bevorstehende Partynacht abgelegt.

Auch Barry schmiss sich nach der Veranstaltung in ein neues Outfit: In einem coolen cremefarbenen Zweiteiler im Trainingsanzug-Stil posiert der 31-Jährige mit einem breiten Grinsen für die Kameras. Worüber sich der Beau wohl freut? Seine vermeintliche Flamme hat er allem Anschein nach nicht dabei. Der Hottie besuchte an dem Abend die Electric Night Fashion von Porsche im Soho House in New York City.

Auch auf den roten Teppich der Met Gala traten die zwei nicht gemeinsam auf. Als die beiden diesen jedoch verlassen hatten, ließen sich die Turteltauben dann doch auf einem Foto zu zweit ablichten! Der Schauspieler legte für den Schnappschuss sogar seinen Arm um die Beauty und beide lächelten in die Kamera. Auch wenn alles darauf hingedeutet hatte, dass sich Sabrina und Barry daten, bestätigten weder der "Saltburn"-Star noch die 24-Jährige die Liebesgerüchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Sabrinas Outfit nach der Met Gala? Klasse! Sie sieht total schön aus. Na ja. Ich finde das Kleid nicht sehr schön. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de