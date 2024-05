Ist Jason Derulo die Treppe der Met Gala heruntergefallen?

Jedes Jahr werden während der Met Gala Memes gepostet, laut denen Jason Derulo (34) die Treppe des Metropolitan Museum of Art heruntergefallen sei. Was ist an dieser Behauptung dran? Tatsächlich steckt dahinter einfach nur ein Witz. Jason Derulo hat selbst noch nie das prestigeträchtige Event besucht. 2015 hatte ein inzwischen gelöschter X-User getweetet: "Jason Derulo ist gerade bei der Met Gala hingefallen!". Dazu hatte er ein Foto geteilt, das angeblich den "Savage Love"-Interpreten bei seinem Sturz zeigen sollte. In Wirklichkeit stammt das Foto allerdings von den Filmfestspielen in Cannes, bei denen ein unbekannter Mann im Jahr 2011 die Treppe heruntergestürzt war.

Im Gespräch mit Audacy reagierte Jason auf das Meme: "Ich war zu dem Zeitpunkt gerade bei Proben in Los Angeles, während die Met Gala in New York stattfand." Deshalb hätte der Popstar damals sofort gewusst, dass ihn jemand aufs Korn nehmen wollte. Trotzdem hätte er den Scherz sehr witzig gefunden. Allerdings hätte das virale Foto auch seine Schattenseiten gehabt. "Es war ein bisschen komisch, als meine 93-jährige Großmutter mich anrief und fragte: 'Geht es dir gut? Ich habe gehört, dass du die Treppe hinuntergefallen bist!'", berichtete der Sänger.

Die diesjährige Met Gala ist ohne gefährliche Zwischenfälle vonstattengegangen. Für Aufsehen sorgten keine Stürze, sondern nur die atemberaubenden Looks der Stars. Passend zum Motto "The Garden of Time" präsentierte sich Zendaya (27) zunächst in einem blaugrünen Kleid, das mit Blättern und kleinen Kolibris verziert war. Danach schlüpfte sie in eine schwarze Robe und ein Kopfteil, aus dem über 20 Rosen herausragten. Eine andere Interpretation des Themas lieferte Emma Chamberlain (22). Die YouTuberin trug ein braunes Spitzenkleid, das aussah, als ob sich Äste um ihren Körper winden würden.

Getty Images Jason Derulo in London 2023

Getty Images Emma Chamberlain auf der Met Gala 2024

