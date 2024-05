"Bauer sucht Frau International"-Andreas will Elke nun doch

Hat sich das Blatt etwa gewendet? In der vierten Folge von Bauer sucht Frau International sucht Elke erneut den Kontakt zu Andreas, nachdem das letzte Gespräch der beiden eher ernüchternd war. Gleich am frühen Morgen ergreift die 62-Jährige die Gunst der Stunde und besucht ihn in seinem Häuschen. Sie möchte endlich Klarheit haben, wie es mit ihnen weitergeht – und ob sie im Vergleich zu ihrer Konkurrentin Petra noch eine Chance hat. Der Kakaobauer freut sich sehr darüber, dass Elke die Initiative ergreift. "Für mich hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. Ich bin völlig offen. Ich möchte beide wirklich intensiver kennenlernen", resümiert er ganz euphorisch.

Das Krisengespräch mit Elke lag offenbar auch in Andreas' Interesse. Denn für den Tatort-Fan ist die Situation, gleich zwei Damen auf seinem Hof zu haben, alles andere als einfach. "Mein Kopf ist gerade eine Hochleistungsmaschine, die ohne Ende arbeitet. Mein Herz mischt sich zwischendurch immer wieder ein und die beiden sind gerade nicht koordiniert. Das ist für mich echt eine Baustelle", erklärt der 63-Jährige.

Doch da hat Andreas die Rechnung ohne seine zweite Hofdame Petra gemacht. Sie möchte eine klare Entscheidung von dem Kakaobauern haben: Wer darf auf dem Hof bleiben? "Ich bin jetzt in einem großen Dilemma. Weil ich superviel Energie und Sympathie für dich empfinde, aber sich auch genau das Gleiche für Elke entwickelt", gesteht er der 57-Jährigen. Mit der Antwort ist Petra überhaupt nicht zufrieden, aber sie verlässt den Hof trotzdem nicht. "Ich habe das Gefühl, dass er uns beide zappeln lässt, weil er selbst nicht weiß, wo er hin will", fasst sie die Situation in Worte.

