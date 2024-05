"Kampf der Realitystars"-Zoff mit Aleks: Maurice zeigt Reue!

Bei Kampf der Realitystars gerieten die ewigen Konkurrenten Aleksandar Petrovic (33) und Maurice Dziwak ordentlich aneinander. Nachdem der ehemalige "Das Sommerhaus der Stars-Kandidat seinen Mitstreiter Aleks im Eifer des Gefechts sogar als "Wichser" und "feige Ratte" bezeichnet hatte, eskalierte der Streit endgültig und die Produktion musste eingreifen. Maurice hat sein Fehlverhalten mittlerweile eingesehen und zeigt im Interview bei "Punkt 6" sogar Reue. "Meine Wortwahl war nicht korrekt, war schlecht, darüber müssen wir nicht diskutieren", gesteht die TV-Bekanntheit und fügt hinzu: "Aber ich bin auch froh, dass ich auch Fehler mache, denn wenn man keine Fehler macht, dann lernt man auch nicht."

Auch die Eltern des selbst ernannten Löwen, Anja und Frank, äußern sich zu dem Vorfall. Mama Anja, von Maurice liebevoll "Mapsel" genannt, erklärt: "Also, als wir das gesehen haben, da waren wir auch erst mal ein bisschen: 'Oh!'" Seine Äußerungen seien für die Oberhausener auf keinen Fall in Ordnung. Dennoch können sie ihrem Sohnemann nicht lange böse sein. "Der war von klein auf schon sehr ehrgeizig", betont Anja. Sein Trainer in der Kindheit und Jugend habe damals verlangt, dass seine Schützlinge in ein gemeinschaftliches Sparschwein einzahlen, wenn sie zu impulsiv oder laut geworden waren, erinnert sie sich. Seine Eltern lachen: "Maurice' Taschengeld war weg." Die drei sind ein Herz und eine Seele, bezeichnen sich liebevoll als eine Einheit – und wohnen sogar unter einem Dach.

Der Ausraster gegenüber Aleks war nicht das einzige Mal, dass bei Maurice die Gefühle hochgekocht sind. Auch in einem Spiel, bei dem die Kandidaten einschätzen müssen, wie hoch die Gage der anderen ausfällt, verlor er die Nerven. Der Ex von Ricarda Raatz (31) fühlt sich "unter Wert verkauft" und wettert wild drauflos: "Dass ich überhaupt hergekommen bin, ich dummer Vogel. [...] Wer macht denn hier eigentlich die Show, wer denn? [...] Ohne mich wäre hier nichts los!"

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

