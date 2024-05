"Make Love, Fake Love"-Finale: So geht es Xanders Ex Lisa!

Das Abenteuer bei Make Love, Fake Love startete Lisa an der Seite ihres Freundes Xander, beendete es nun jedoch als Single. Ihr Partner verliebte sich in Antonia Hemmer (24) und verließ mit ihr die Show. Lisa erklärte nach dem großen Showdown in der letzten Folge, sie habe versucht, sich auf das Finale vorzubereiten, doch am Ende machte ihr die Nervosität einen Strich durch die Rechnung. "Ich konnte nichts sagen. Ich spürte einfach nur Hass und Wut", erklärt die Münchnerin auf Instagram. Für Xander habe sie keine Worte mehr übrig. "Ich bin froh, dass ich ihn los bin und kann jetzt hier mit erhobenem Haupt rausgehen und neu anfangen", betonte sie.

Ein Trost sei immerhin das Preisgeld, das nun direkt in ihre Tasche fließt – davon geht es für Lisa erst einmal gemeinsam mit ihrem Sohn in den Urlaub. Die Zuschauer stehen der 32-Jährigen auf Instagram in der Kommentarspalte bei. "Diese Frau hat den größten Respekt auf dem Planeten verdient. Wow, Lisa, du bist so verdammt stark! Gut, dass du den los bist", findet ein Nutzer. "Absolut souverän gemeistert", lobt ein anderer. Viele zweifeln jedoch an, ob die beiden überhaupt jemals ein Paar waren. "Ich glaube, die waren niemals ein Paar. Wirkt alles sehr kalt und gespielt auf mich. Wenn es wirklich der Mann gewesen wäre, den sie heiraten wollte, hätte man doch mindestens eine Träne vergossen", stellt ein Fan der Show klar.

Wie geht es nun für Antonia und Xander weiter? Ob die beiden derzeit ein Paar sind, ist bislang noch unbekannt. Dasssie ihrer Liebe nach der Show zumindest eine Chance gegeben haben, ist jedoch recht wahrscheinlich – Promiflash liegen Fotos der beiden vor. Auf den Bildern sieht man die Beauty und den Barkeeper im vergangenen Jahr zusammen auf Kreta, wie sie eine Shoppingtour unternehmen.

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

