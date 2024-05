Marcus und Stefanie Giesinger schließen Comeback nicht aus!

Marcus Butler (32) und Stefanie Giesinger (27) packen aus! In ihrem Podcast "G Spot" spricht die Influencerin über ziemlich private Dinge – in der aktuellen Folge hat sie ein intimes Gespräch mit ihrem Ex. Tatsächlich kommen sie auch auf das Thema Liebes-Comeback zu sprechen! "Wir haben erst vor ein paar Tagen darüber geredet. Ich habe gerade kein Verlangen nach dem, was wir mal hatten. Aber kann ich mir vorstellen, dass wir wieder zusammenkommen? Ich glaube schon. Wir haben so eine tiefe Verbundenheit", betont der Brite. Somit ist eine Reunion nicht ausgeschlossen! Jedoch wollen er und Stefanie alles sehr entspannt angehen.

"Es ist nicht so, dass ich jetzt darauf hoffe. Wenn es passiert, passiert es", führt der Hottie weiter aus. Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin sieht es wie Marcus: "Ich denke nicht aktiv darüber nach. Mir geht es auch mit Kindern und Ehe so. Ich will nichts im Kopf planen. [...] Ich will alles entspannter sehen. Man kann eh nichts im Leben planen." Somit würden sie auch keinen Druck aufbauen. Derzeit genießen sie einfach ihre tiefe Freundschaft und treffen sich noch regelmäßig.

Das wird wohl auch so bleiben, denn immer wieder betont die 27-Jährige, wie wichtig Marcus ihr sei. Sechs Jahre waren sie ein Paar, sie habe viel von und mit ihm gelernt und sich zu dem Menschen entwickelt, der sie heute ist. 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Zwischenzeitlich schien Stefanie mit Jeremy Steeb anzubandeln. Doch diese Liaison scheint auch vorbei zu sein.

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Juni 2022

