Krisenstimmung? Thomas Müllers Frau Lisa löscht Pärchenfotos

Eigentlich sind Thomas Müller (34) und seine Frau Lisa (34) ein echtes Traumpaar. Beide sind Sportler und unterstützen sich bei allen Gelegenheiten gegenseitig. Doch jetzt könnte es Ärger im Paradies geben. Zumindest macht Lisas Instagram-Profil den Eindruck: Ganz plötzlich verschwinden sämtliche Pärchenfotos von ihrer Seite. Auch den Follow-Haken scheint die Dressurreiterin entfernt zu haben. In ihrem Feed finden sich plötzlich hauptsächlich Bilder von ihren Pferden und Hunden – von dem Kicker fehlt jede Spur. Bei Thomas sieht das derweil noch ganz anders aus: Er folgt seiner Lisa nach wie vor und auch gemeinsame Bilder finden sich auf seinem Profil. Kriselt es etwa im Hause Müller?

Paarfotos waren auch zuvor selten, aber hin und wieder erfreuten Thomas und Lisa ihre Fans mit einem niedlichen Schnappschuss. So zeigten sie sich an Silvester ganz verliebt, Arm in Arm und mit lustigen Neujahrs-Accessoires. Der FC Bayern München-Spieler hatte zuletzt im September 2023 ein Bild mit seiner Liebsten geteilt. Darauf hatte sich die 34-Jährige sich fest an ihrem Partner gedrückt und beide hatten in die Kamera gestrahlt. "Liebe ist... wenn sie ihn spontan beim Männerausflug am Sportheim abliefert", hatte der Fußballer glücklich dazu geschrieben.

Auch wenn sie sich nicht oft privat zeigen, war den Fans wohl immer klar, dass Thomas und Lisa ein eingeschworenes Team sind. Seit 2009 sind die beiden verheiratet und geben sich nicht nur der gemeinsamen Liebe zum Sport, sondern züchten auch leidenschaftlich Pferde. Kinder hat das Ehepaar keine. "Aktuell sind im Hause Müller keine Kinder geplant. Wir sind beruflich beide gerade noch voll im Saft und haben noch einige große sportliche Ziele vor uns", erklärte der 34-Jährige im Oktober 2023 gegenüber Bild.

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller, September 2023

Instagram / lisa.mueller.official Thomas und Lisa Müller im Juni 2022

