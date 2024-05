Katharina Eisenblut teilt süßen Couple-Content mit Freund

Nachdem Katharina Eisenblut (29) vor wenigen Monaten die Trennung von ihrem Ehemann Niko Kronenbitter bekannt gegeben hatte, machte die DSDS-Bekanntheit vor einigen Tagen ihre neue Beziehung mit Dominic Höppner öffentlich. Nun teilt die Influencerin süßen Couple-Content mit ihrem neuen Freund im Netz. Auf Instagram veröffentlicht sie ein Video, in dem der Unternehmer seine Liebste von hinten umarmt und sich beide anschließend in den Armen liegen. "Was ist ein Seelenverwandter? Ich bin dankbar, dass es dich gibt!", schwärmt sie unter dem Beitrag.

Ihre neue Liebe machte Katharina im RTL-Interview publik. Sie und Dominic hätten sich schon vor rund fünf Jahren zum ersten Mal getroffen, dann aber wieder aus den Augen verloren. "Ich stolperte fast über einen Stein, und er fragte, ob alles in Ordnung sei, bis wir merkten, dass wir uns doch kennen. Beide von uns konnten sich genau an die Situation des Kennenlernens erinnern. Es war eine unglaublich unerwartete, aber wunderschöne Begegnung", schwärmte Katharina.

Zuvor war die 29-Jährige mit Niko lange Zeit verheiratet gewesen. Mit ihm hat die Beauty einen gemeinsamen Sohn, doch die Ehe endete dramatisch. Es stehen Gewaltvorwürfe gegen Niko im Raum. "Im Raum steht der Verdacht eines Körperverletzungsdeliktes. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Eheleuten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der Ehemann die Frau leicht verletzt", erklärte ein Sprecher der Polizei Westpfalz gegenüber Bild.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Doninic Höppner

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut , 2023

