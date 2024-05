Marcus verrät Grund für Trennung von Stefanie Giesinger!

Stefanie Giesinger (27) und Marcus Butler (32) sprechen ganz offen über ihre vergangene Beziehung – und auch über die Trennung.Im Podcast der Influencerin "G Spot" fragt sie ihn, wie es zu dem Liebes-Aus kam. "Du hattest noch nicht die Zeit, dich als Mensch zu entwickeln und zu wachsen. Die braucht jeder. Aber besonders du nach deinem Germany's Next Topmodel-Sieg. Dein Leben hat sich danach schlagartig verändert", erklärt der Brite. Marcus habe zwar stets versucht, ihr diesen Raum in der Beziehung zu geben und verständnisvoll zu sein, jedoch habe Stefanie laut ihm auch Zeit für sich gebraucht.

"Du hattest immer eine Person, an die du dich in schweren Zeiten wenden konntest", führt der Unternehmer aus – Stefanie stimmt ihm zu: "Ich kann heute mein eigenes Support-System sein. [...] Ich konnte davor nie alleine sein und nach der Trennung war ich sogar alleine im Urlaub. Wir beide brauchten diese Trennung." Es habe keinen Seitensprung oder Ähnliches gegeben. Mit der Zeit scheinen sie sich also schlichtweg auseinandergelebt zu haben.

Auch die Zusammenarbeit habe dazu beigetragen. Während der Corona-Pandemie zogen Stefanie und Marcus zusammen, sie gründeten ein gemeinsames Unternehmen und hockten somit ständig aufeinander. Irgendwann habe die Beauty nicht mehr gewusst, wer sie ohne ihren heutigen Ex-Partner ist. Sechs Jahre waren sie ein Paar – 2022 trennten sie sich. Sie pflegen nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis zueinander.

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Dezember 2021

Getty Images Marcus Butler im Februar 2018

