Die Basketball-Welt trauert um Zachary Winston. Der Sportler und Student des Albion Colleges kam am vergangenen Samstag bei einem tragischen Unglück ums Leben: Dem Magazin People zufolge soll er in seiner Universitätsstadt Albion nahe der Erie Street von einem Zug erfasst worden sein. Seine Familie zeigt sich von dem tragischen Tod des Jungstars erschüttert. Sein älterer Bruder und Basketballer Cassius Winston nahm nun ganz öffentlich Abschied von Zachary.

Auf Instagram veröffentlichte er einen emotionalen Text: "Ich liebe dich, mein Bruder. Ich liebe dich so sehr.[...] Mir geht es schlecht, weil es niemanden gibt, der dich ersetzen könnte!" Cassius sprach in seinem Post Probleme an, die Zachary offenbar belasteten und erklärte: "Ich verstehe, dass es zu viel war, ich verstehe das wirklich und deine Geschichte wird nicht hiermit enden [...]." Ob es sich bei dem Todesfall möglicherweise um Suizid handeln könnte, ist bisher offiziell nicht bestätigt.

Auch der Leiter von Zacharys Universität veröffentlichte ein Schreiben und zeigte sich sehr betroffen über den vermeintlichen Unfall des Sportlers: "Die Herzen unserer Gemeinde sind gebrochen während wir verkünden müssen, dass unser Student Zachary Winston verstorben ist", schrieb Mauri Ditzler.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / cassiuswinston5 Cassius und Zachary Winston beim Basketball

Instagram / zsmoothie13 Zachary Winston, 2019

Instagram / cassiuswinston5 Zachary und Cassius Winston



