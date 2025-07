Nach Militärzeit: BTS kündigt eine große Comeback-Tour an

Die K-Pop-Sensation BTS hat ihr lang erwartetes Comeback angekündigt und verspricht Großes: Ab Juli werden die sieben Mitglieder gemeinsam an einem neuen Album arbeiten, das im Frühjahr 2026 veröffentlicht werden soll. Dazu wird die Band in die USA reisen, wie ihre Agentur Hybe mitteilte. Doch dabei bleibt es nicht – parallel zu den Arbeiten an neuer Musik plant die Gruppe bereits eine Welttournee, um die neuen Songs live vorzustellen. "Freut euch darauf, uns überall auf der Welt zu sehen", sagte der Sänger RM während eines gemeinsamen Livestreams auf der Plattform Weverse.

Seit Sommer 2022 mussten die Mitglieder der Band eine Pause einlegen, da sie ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst ableisteten. Nach einer Dienstzeit von 18 bis 21 Monaten wurden die letzten Bandmitglieder kürzlich aus der Armee entlassen. Das kommende Album wird das erste vollständige Projekt der Gruppe seit vier Jahren sein. Ihr 2022 veröffentlichtes Album "Proof" war ein voller Erfolg und verkaufte sich allein in Südkorea fast 3,5 Millionen Mal. BTS zählt zu den einflussreichsten Künstlern ihrer Heimat und erzielte vor der Dienstzeitpause nicht nur weltweite Chart-Erfolge, sondern füllte auch Stadien von Los Angeles bis Berlin.

Das Comeback wird sowohl musikalisch als auch wirtschaftlich mit großer Spannung erwartet. BTS ist nicht nur der erfolgreichste Musikexport Südkoreas, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor des Landes, dessen Einfluss sich auf mehrere Milliarden Euro jährlich beläuft. Bereits vor ihrer Pause füllte die Band Stadien weltweit und knackte unzählige Charts. Die begeisterten Anhänger, die über die Jahre durch die Soloprojekte der Mitglieder in Kontakt blieben, fiebern nun voller Vorfreude der großen Rückkehr ihrer Idole entgegen.

Getty Images BTS im April 2022

Getty Images Die Sänger RM und V von BTS

Getty Images BTS im November 2017

