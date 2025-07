Bill Kaulitz bekommt schlüpfrige Nachrichten von Realitystar

Bill Kaulitz (35) hat in einer neuen Folge seines gemeinsamen Podcasts mit Bruder Tom (35), "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", eine überraschende Enthüllung gemacht. Der 35-Jährige verriet, dass er kürzlich eine pikante Nachricht von einem sehr bekannten Reality-Star erhalten habe. Ausgangspunkt der Geschichte war eine Diskussion über den neuen Katjes-Werbespot von Bill, in dem er – ähnlich wie einst Heidi Klum (52) vor 20 Jahren – in einer Badewanne voller Fruchtgummis liegt. Besonders viel Aufmerksamkeit erregten dabei offenbar seine Füße, die sowohl Fans als auch Prominente zu Komplimenten inspirierten.

Im Podcast erklärte Bill, dass für die Werbung tatsächlich seine eigenen Füße gefilmt worden seien – und nicht etwa die eines Fußmodels. "Ich habe wahnsinnig viele Komplimente für meine Füße bekommen", erzählte der Musiker stolz. Einer der Absender dieser Komplimente wurde dabei besonders explizit: Ein Reality-Star, dessen Identität Bill nicht preisgab, habe ihm geschrieben: "Ach du Scheiße, hast du schöne Füße, jetzt reicht’s langsam!" Doch die Nachricht ging noch weiter. Wie Bill mit einem verschmitzten Lächeln verriet, habe der Absender gefragt, wann seine Hände endlich an einem sehr intimen Körperteil zum Einsatz kämen. Bruder Tom konnte sich über das schlüpfrige Geständnis kaum vor Lachen halten.

Privat ist Bill weiterhin auf der Suche nach der großen Liebe – doch an Aufmerksamkeit mangelt es ihm ganz offensichtlich nicht. Der Sänger, der sich oft offen und mit viel Humor über sein Datingleben äußert, begeistert seine Fans nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seiner lockeren und authentischen Art. Im Gegensatz zu seinem Bruder Tom, der seit 2019 glücklich mit Heidi Klum verheiratet ist, genießt Bill derzeit das Single-Leben – und kann dabei offenbar auf ein großes Fanpublikum zählen, das ihm regelmäßig Komplimente macht, sei es für seinen Stil, seine Ausstrahlung oder, wie in diesem Fall, seine Füße.

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker