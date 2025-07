Jennifer Aniston spielt Jennette McCurdys Mutter

Jennifer Aniston (56) wird demnächst eine besondere Rolle in der Serie "I'm Glad My Mom Died" übernehmen. In der Serie, die auf der gleichnamigen Bestseller-Biografie der früheren Schauspielerin Jennette McCurdy (33) basiert, wird Jennifer die Rolle von Jennettes manipulativer und narzisstischer Mutter Debra McCurdy übernehmen, wie Apple TV+ selbst bekannt gab. Neben ihrer Hauptrolle wird die Schauspielerin die 10-teilige Dramedy auch als ausführende Produzentin betreuen. Die Serie thematisiert die toxische Beziehung zwischen einer aufstrebenden jungen Darstellerin und ihrer dominanten Mutter, die ihre eigene Identität darauf gründet, Mutter einer jungen Schauspielerin zu sein.

Jennettes Memoiren sorgten bereits 2022 für viel Aufmerksamkeit, da sie ehrlich das schwierige Leben und die Erfahrungen der einstigen Kinderdarstellerin schildern. Im Buch beschreibt Jennette, wie ihre Mutter Debra versucht hatte, ihre Tochter zu kontrollieren, während sie selbst mit Krankheit und eigenen Problemen kämpfte. Die Memoiren haben nicht nur durch ihren provokanten Titel Aufsehen erregt, sondern auch durch ihre intensive und authentische Schilderung von Missbrauch, Körperbildproblemen und Jennettes Weg zur Heilung durch Therapie. Mit dieser Adaption wird eines der meistdiskutierten Bücher der letzten Jahre filmisch umgesetzt.

Für Jennifer Aniston ist diese Rolle ein weiterer Schritt, bei dem sie zeigt, dass sie über klassische Hollywood-Rollen hinauswachsen kann. Nach Erfolgen wie "The Morning Show", in der sie ebenfalls als Produzentin aktiv ist, beweist sie erneut ihre Fähigkeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera. Finanziellen Druck dafür hat sie jedenfalls nicht: Ihr beachtliches Vermögen ermöglicht ihr eine Auswahl an Projekten, die auf Qualität und nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Fans dürfen gespannt sein, wie Jennifer dieses intensive Drama interpretiert.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Aniston und Jennette McCurdy

Getty Images Jennette McCurdy, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston im Januar 2024 in Kalifornien