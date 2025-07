Nach seiner OP: Tim McGraw mit Liebster Faith Hill unterwegs

Tim McGraw (58) und Faith Hill (57) wurden am Dienstag, 1. Juli, bei einem entspannten Ausflug in Kopenhagen gesehen. Der Countrysänger, der sich momentan von einer Rückenoperation erholen muss, teilte auf Instagram ein Foto von sich und seiner Frau. "Hänge mit meinem Baby in Kopenhagen ab", schrieb Tim unter das Bild. Beide genossen offensichtlich die Zeit in Europas Sonne und unterstützten dabei ihre jüngste Tochter Audrey McGraw, die derzeit mit Brandi Carlile auf Tour ist. Tim, auf dem Foto mit einem Gehstock zu sehen, zeigte sich lächelnd, trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen.

Tims Gesundheitsprobleme haben ihn in den letzten Monaten stark eingeschränkt. Laut eigener Aussage litt der Sänger unter mehreren Verletzungen, darunter drei Rückenoperationen und einer doppelten Knieoperation. Diese gesundheitlichen Hürden führten nicht nur zur Absage seiner bisherigen Konzerttermine, sondern auch zum Rückzug von einem geplanten TV-Projekt. Dennoch lässt er sich nicht unterkriegen und findet Kraft in der Unterstützung seiner Familie. Seine Frau Faith, die sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wich in den vergangenen Monaten nicht von seiner Seite.

Das Paar, das seit 1996 verheiratet ist, hat gemeinsam drei Töchter, die sich alle auf ihre Weise künstlerisch entfalten. Während Audrey als Musikerin gerade erst Fuß fasst, haben ihre Eltern jahrzehntelange Bühnen- und Studioerfahrung. Ursprünglich war Tim besonders für seine energiegeladenen Liveshows bekannt, doch seine gesundheitlichen Einschränkungen zwingen ihn, diese intensiven Performances zu überdenken. Erst kürzlich erklärte er in einem Podcast, dass er sich in so manchem Moment gefragt habe, ob dies vielleicht das Ende seiner Bühnenkarriere bedeuten könnte. Aber aufgegeben hat er nicht – mit Faith an seiner Seite und Kindern wie Audrey und Maggie, die seine Leidenschaft für Musik teilen, findet der Sänger immer wieder neue Motivation.

Getty Images Tim McGraw, Country-Star

Rick Diamond/Getty Images for Country Music Hall of Fame and Museum Tim McGraw und Faith Hill in Nashville, Tennessee

Getty Images Audrey McGraw, Tim McGraw, Faith Hill und Maggie McGraw im August 2023