Große Sorge: Wrestlingstar Ric Flair bittet um Gebete vor OP

Die Fans von Ric Flair (76) sind in Sorge: Der legendäre Wrestlingstar hat bekannt gegeben, dass ihm eine Operation bevorsteht. Am Montag wandte sich der 16-fache Weltmeister mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans auf der Plattform X. "Eine Operation steht bevor. Schließt mich in eure Gebete ein. Es ist alles sehr zerbrechlich", schrieb der 76-Jährige und veröffentlichte dazu beunruhigende Bilder.

Auf einem Foto ist eine Hautveränderung auf seiner Stirn deutlich zu erkennen, die auf seinen jahrelangen Kampf gegen Hautkrebs hinweisen könnte. Auf einem weiteren Bild sind alte Klammern an seinem Bauch zu erkennen, die an seine lebensbedrohliche Erkrankung im Jahr 2017 erinnern. Damals musste Ric wegen eines schweren Darmverschlusses notoperiert werden und lag danach im künstlichen Koma. Details zu den Hintergründen der bevorstehenden Operation hat der "Nature Boy" bislang nicht verraten. Seine Fans überhäuften ihn in den Kommentaren jedoch mit Genesungswünschen und Mitgefühl.

In letzter Zeit musste Ric zahlreiche Schicksalsschläge bewältigen. Erst vor Kurzem ereignete sich in seiner Familie eine furchtbare Tragödie: Rics Stiefsohn Sebastian Kidder verstarb im Oktober des vergangenen Jahres im Alter von lediglich 24 Jahren. Ric selbst hat sich dazu nicht öffentlich geäußert, doch Sebastians Mutter Wendy Barlow beschrieb die Situation gegenüber TMZ als "erschütternd". Wendy und Ric heirateten im Jahr 2018, trennten sich jedoch rund sechs Jahre später.

Getty Images Ric Flair im Mai 2023

X Ric Flair, Ex-Sportler

Instagram / ricflairnatureboy Ric Flair mit Wendy Barlow