Lindsay Lohan feiert 39. Geburtstag mit Familie in Italien

Lindsay Lohan (39) hat ihren 39. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert: Die Schauspielerin verbrachte den Tag gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem Sohn Luai in der italienischen Hauptstadt Rom. Auf Instagram zeigt sie stolz einen Schnappschuss ihrer kleinen Familie und teilt den Moment mit ihren Fans. "Unvergessliche Momente in Italien mit meiner Familie", schreibt das Geburtstagskind zu der Aufnahme. Die eingefangene Szene zeigt eine strahlende Lindsay, die die Zeit mit ihren Liebsten sichtbar genießt. Am 17. Juli steht zudem ein weiteres besonderes Ereignis an: Sohn Luai wird seinen zweiten Geburtstag feiern.

Neben den liebevollen Geburtstagsglückwünschen von Prominenten wie Paris Hilton (44) und ihrer ehemaligen "Law & Order"-Kollegin Mariska Hargitay (61) drückt auch Lindsays Schwester Aliana Lohan ihre Gefühle aus. Sie bezeichnet Lindsay als eine ihrer besten Freundinnen und lobt sie als Mutter. "Du bist eine unglaubliche Mutter, und es ist wundervoll, dich dabei zu sehen, wie du deinen Sohn mit deinem unglaublichen Ehemann großziehst", schwärmt Aliana. Auch Lindsays Mutter Dina Lohan (62) ehrt ihre Tochter mit einer rührenden Videomontage.

Für Lindsay sind unbeschwerte Familienmomente wie diese genauso bedeutsam wie ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Mit "Freakier Friday" wird sie im August in die Kinos zurückkehren und somit ihr Comeback als Hauptdarstellerin feiern. Der Film, eine Fortsetzung des Klassikers "Freaky Friday" von 2003, bringt sie erneut mit Jamie Lee Curtis (66) zusammen. Mit Projekten wie einer neuen Serie und einer Beauty-Marke beweist sie, dass sie nicht nur auf der Leinwand, sondern auch abseits davon ihre Energie in kreative Unternehmungen steckt.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai im Juli 2025

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Sohn Luai, Juni 2025

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der "Freaky Friday"-Premiere im Jahr 2003