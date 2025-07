Marco Reus nimmt Abschied von seiner geliebten Mutter (†64)

Marco Reus (36) verarbeitet einen schweren Verlust. Seine geliebte Mutter Manuela verstarb im Alter von 64 Jahren – und das bereits im vergangenen Oktober. Das berichtet Bild. Der ehemalige Borussia-Dortmund-Star, der mittlerweile für LA Galaxy in den USA spielt, verarbeitete diese traurige Nachricht privat, fernab des Rampenlichts. Während dieser Zeit nahm er sich eine Pause von den sozialen Medien und ließ zwei Spiele in der Major League Soccer aus – offiziell aufgrund einer Verletzung. An der Seite seiner Frau Scarlett Gartmann (31) und der beiden gemeinsamen Töchter nahm sich der Fußballer die notwendige Zeit, um sich dem schmerzhaften Abschied zu widmen.

Manuela spielte nicht nur eine entscheidende Rolle in Marcos Leben, sondern auch in seiner Karriere. Sie unterstützte ihren Sohn maßgeblich auf seinem Weg vom talentierten Jungen hin zum Fußballstar. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas führte sie eine Beratungsfirma, die bereits seit 2010 Profifußballer betreut. Auch in Marcos Karriere agierte das Paar oft im Hintergrund, abseits des Scheinwerferlichts. So war Manuela nicht nur familiärer Rückhalt, sondern auch eine stille Beraterin. Über die genauen Umstände ihres Todes sind bisher keine Details bekannt.

In dieser schweren Phase kann sich Marco voll und ganz auf den Rückhalt seiner Frau und der Kids verlassen. Der Umzug nach Los Angeles brachte der Familie nicht nur mehr Zeit miteinander, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam neue Erinnerungen zu schaffen. Scarlett und Marco, die sich nun verstärkt auf ihre Familie konzentrieren, genießen ihr neues Leben in Newport Beach, das ihnen trotz schwieriger Zeiten auch viel Halt und Freude gibt.

Getty Images Marco Reus, Fußballer

Getty Images Marco Reus im Mai 2024

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus mit ihren zwei Töchtern