Ben Affleck und Jennifer Lopez nehmen ihre Villa vom Markt

Ein beachtliches Anwesen steht vorerst nicht mehr zum Verkauf: Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) haben ihre eindrucksvolle Villa in Beverly Hills vom Immobilienmarkt genommen. Ursprünglich hatten die beiden Stars das Anwesen laut People im Juli 2024 öffentlich für 58.020.477 Euro gelistet, nachdem ein erster privater Verkaufsversuch im Juni desselben Jahres gescheitert war. Trotz einer Preisreduktion um 7.252.559 Euro auf 50.767.918 Euro fand sich jedoch kein Käufer. Das Haus, das 12 Schlafzimmer, 24 Badezimmer, ein Gästehaus sowie luxuriöse Extras wie einen Basketballplatz und eine Sportlounge umfasst, wurde nun im Juli 2025 aus den Immobilienregistern entfernt.

Die Entscheidung kommt nicht lange nach der turbulenten Trennung des einstigen Traumpaares. Jennifer, die die Scheidung an ihrem zweiten Hochzeitstag im August 2024 eingereicht hatte, lebt TMZ zufolge weiterhin in der Villa, während sie ihr neues Zuhause für 15.358.361 Euro in der Nähe von Los Angeles renoviert. Ihr Ex-Mann Ben hat bereits letzten Sommer ein neues Kapitel begonnen und ist in eine Immobilie in Brentwood gezogen, die er für 17.064.846 Euro erwarb. Die Auflösung der gemeinsamen Residenz könnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erneut angegangen werden. Insider deuten an, dass die Villa später als frisches Angebot auf den Markt kommen könnte.

Ben und Jennifer, deren Ehe im Jahr 2022 begann, hatten das gemeinsame Anwesen im Mai 2023 für stolze 51.877.133 Euro erworben – weniger als ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Obwohl ihre Beziehung letztlich scheiterte, haben beide in der Vergangenheit viel in ihre gemeinsame Zukunft investiert. Der Schauspieler und die Sängerin gelten nicht nur als herausragende Künstler ihrer Zeit, sondern sorgten auch privat immer wieder für Schlagzeilen. Trotz der Umbrüche scheint die Priorität beider nun auf neuen Anfängen zu liegen.

Getty Images, Getty Images Collage: Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez, Popstar