Juryentscheidung im Diddy-Prozess erzeugt Entsetzen im Netz

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), sorgt mit dem Ausgang seines jüngsten Prozesses für hitzige Diskussionen im Netz. Nachdem die Jury den prominenten Musiker und Unternehmer in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen hatte, reagierten zahlreiche Nutzer auf Social-Media-Plattformen wie X mit scharfer Kritik. "Das ist der Grund, warum die Überlebenden schweigen, denn niemand schützt sie!", kommentierte ein Nutzer. Andere User zeigten sich fassungslos und äußerten Zweifel daran, ob der Rapper überhaupt ins Gefängnis müsse. "Dieser Mann muss im Gefängnis verrotten", forderte ein weiterer Kommentar, während ein anderer lediglich schrieb: "Ich kann es nicht glauben."

Der Fall hatte von Beginn an großes Aufsehen erregt, da die gegen P. Diddy erhobenen Vorwürfe ein düsteres Licht auf seine jahrzehntelange Karriere warfen. Während der Verhandlung warf man ihm unter anderem sexualisierten Menschenhandel und organisierte Kriminalität vor, wobei beide Punkte vor Gericht fallen gelassen wurden. In vielen Kreisen wird das Urteil als unbefriedigend angesehen, da der Musiker nur in den beiden Anklagepunkten rund um die sogenannte "Mann Act"-Regelung schuldig gesprochen wurde. Dabei handelte es sich um Vorwürfe des Transports von Personen für mögliche Prostitution. Die ursprüngliche Schwere der Anklagen hätte deutlich mehr Konsequenzen beinhalten können.

Während der Urteilsverkündung kam es im Gerichtssaal zu emotionalen Szenen. Nachdem die Geschworenen die Entscheidungen verkündet hatten, wandte sich der Künstler laut TMZ zu seiner Familie und flüsterte: "Ich komme nach Hause." In dem Moment sank der 55-Jährige auf die Knie, faltete die Hände zum Gebet und bedankte sich sichtlich erleichtert bei der Jury. Besonders bewegt zeigte sich auch Teny Geragos, die Verteidigerin von P. Diddy, die angesichts des Ausgangs zu Tränen gerührt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020