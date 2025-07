Gigi Gorgeous und Nats Getty haben die Scheidung eingereicht

Nach fast sechs Jahren Ehe gehen Gigi Gorgeous (33) und Nats Getty von nun an getrennte Wege. Am 2. Juli reichte Nats, der 32-jährige Erbe des Getty-Vermögens, die Scheidung bei einem Gericht in Los Angeles ein – die Papiere dazu liegen People vor. Als Grund für die Trennung geben die beiden, die im Juli 2019 in einer traumhaften Zeremonie in Montecito, Kalifornien, geheiratet hatten, "unüberbrückbare Differenzen" an. Laut den Gerichtsdokumenten trennten sich die Wege des einstigen Paares bereits am 27. Februar dieses Jahres. Trotz des Liebes-Aus beteuern sie, Freunde zu bleiben und weiterhin großen Respekt füreinander zu haben.

Das Paar hatte während seiner Ehe immer wieder für Schlagzeilen gesorgt – sei es durch ihre aufsehenerregende Hochzeit, bei der vor allem Gigis elegantes Hochzeitskleid die Blicke auf sich zog, oder durch ihre Offenheit in Bezug auf Geschlechteridentität und Sexualität. Beide sind als Teil der LGBTQ+-Community bekannt: Gigi bekannte sich bereits 2013 zu ihrer queeren Sexualität, während Nats sich 2021 öffentlichkeitswirksam als Transmann outete. Noch im Jahr 2023 sprachen sie in Interviews über ihre Bemühungen, mithilfe einer IVF-Behandlung Kinder zu bekommen. Die medizinischen Prozeduren und die Herangehensweise an die Familienplanung hatten dabei jedoch nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Herausforderungen für das Paar bedeutet.

Die Beziehung der 33-jährigen YouTuberin Gigi und des Designers Nats galt lange Zeit als modern und inspirierend für viele. 2016 hatten sie sich kennengelernt und verlobten sich zwei Jahre später. Ihre Liebe feierten sie mit einer imposanten Hochzeitsfeier, die Glamour und Romantik vereinte. Gigi, die mit ihren Auftritten auf YouTube und in sozialen Netzwerken eine große Fangemeinde aufgebaut hat, sprach in der Vergangenheit offen über ihre Hoffnungen, eines Tages eine Familie zu gründen. Trotz der Trennung bleibt ihre Ehe ein Zeichen dafür, wie das Paar sich gegenseitig in der Selbstverwirklichung unterstützte und damit vielen Menschen Mut machte.

Getty Images Collage: Gigi Gorgeous und Nats Getty

Instagram / gigigorgeous Gigi Gorgeous und Nats Getty

Getty Images Gigi Gorgeous und Nats Getty