Prinz Andrew (59) wird Weihnachten im Kreise der Familie feiern. Und das obwohl der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) derzeit inmitten eines mächtig kochenden Skandals steckt. Andrew wird in Zusammenhang mit den pädophilen Machenschaften Jeffrey Epsteins gebracht, der einen Ring für Mädchenhandel betrieben hat und vor kurzem Selbstmord beging. Andrew soll sich vor 18 Jahren an einer 17-jährigen vergangen haben, die Epstein ihm zugeführt haben soll und die ihn jetzt beschuldigt. Im vergangenen Monat war der Prinz vorerst von seinen royalen Pflichten zurückgetreten, um den Ruf des Königshauses nicht zu beschädigen. Danach war unklar, ob Andrew, wie es Tradition ist, den Weihnachtsgottesdienst mit der royalen Familie feiern, oder sich auch dort zurückhalten würde. Nun scheint er allerdings die Feiertage mit seiner Familie zu verbringen!

Der Herzog von York hat selbst 2 Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Und die haben ihrem Vater ein Alibi für die fragliche Zeit seines Zusammenseins mit der Anklägerin des Epstein Skandals gegeben. Nach einem fatalen Interview mit der BBC war der Prinz ersteinmal ganz aus dem Rampenlicht verschwunden. Doch am 25. Dezember wird er laut Daily Mail gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der königlichen Familie die Andacht in der Kirche in Sandringham besuchen und sich damit zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Vor dem Gottesdienst gehören Fotos der königlichen Familie zur britischen Gepflogenheit. Entgegen allen Vermutungen, soll nun auch Prinz Andrew mit der Familie gemeinsam abgelichtet werden.

Ob die Queen ein Machtwort gesprochen hat? Ein Insider hat gegenüber der Sun vor einiger Zeit verraten, die Queen wolle Andrew von den Festlichkeiten nicht ausschließen und sei sehr traurig, weil sie ihren Sohn sehr liebt.

Getty Images Prinz Andrew

Getty Images Prinz Charles, Queen Eliabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

