So war Rufus Sewells Vorbereitung auf Rolle als Prinz Andrew

Schauspieler Rufus Sewell (56) schlüpft für die Netflix-Produktion "Scoop" in die Rolle des Royals Prinz Andrew (64). Der Schauspieler spricht mit The Telegraph über den Charakter des Briten. "Andrew hat eine kumpelhafte Ausstrahlung neben der eher zugeknöpften Art der anderen Mitglieder des Hauses Windsor. Wenn man ihm zuhört und ihn beobachtet, wirkt er im Gegensatz zu König Charles III. (75) eher wie ein junger Bursche", lautet seine Einschätzung. Er habe in Aufnahmen die Verhaltensweisen von Andrew genau studiert, um bestens auf seine Rolle vorbereitet zu sein.

Um ihn so glaubwürdig wie möglich spielen zu können, habe er versucht, den Blickwinkel des britischen Royals zu verstehen. "Als ich ihn eine Weile beobachtete, fiel mir auf, dass er eine ganz konfuse Vorstellung von Schuld, Unschuld und Opfersein hat. Das zu spielen, ist faszinierend.", zieht der Schauspieler sein Fazit. Er habe sich nicht nur innerlich auf den Part vorbereitet – auch äußerlich floss viel Arbeit in seinen Look. Es habe am Set Stunden gedauert, Make-up und die Prothesen anzubringen, führt er aus.

Der Film "Scoop" behandelt das berüchtigte BBC-Interview von Prinz Andrew. Der Royal versuchte 2019, seine Unschuld im Jeffrey Epstein (✝66)-Sexskandal zu beweisen – ein öffentlicher Schritt, der damals nach hinten losging. Rufus plagten einige Bedenken, bevor er die Rolle annahm. "Ich habe darüber nachgedacht, was die Leute sagen könnten. Sie könnten mich beschuldigen, dass ich versuche, ihn schlecht aussehen zu lassen oder dass ich versuche, ihn gut aussehen zu lassen", erklärte er im Gespräch mit "Good Morning Britain".

