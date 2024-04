Ist ein Liebes-Comeback von Prinz Andrew und Sarah möglich?

Besteht die Möglichkeit, dass Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) ein zweites Mal vor den Traualtar treten? Das königliche Paar war etwa zehn Jahre verheiratet – von 1986 bis 1996. Trotz ihrer Scheidung pflegen die beiden bis heute ein gutes Verhältnis. So gut, dass möglicherweise mehr daraus entstehen könnte? Dazu äußert sich die Royal-Expertin Victoria Arbiter in einem Gespräch mit GB News. "Es gibt immer wieder Spekulationen, dass Sarah und Andrew wieder heiraten. Aber angesichts der aktuellen Situation scheint es beiden gut zu gehen. Warum die Dinge also unnötig kompliziert machen?", lautet ihre Meinung.

Andrew selbst sprach im Jahr 2000 in einem Gespräch mit Tatler über die Option einer erneuten Ehe. "Ich schließe eine nochmalige Heirat nicht aus, aber es ist definitiv keine sichere Sache, die passieren wird. Wenn es dazu kommt, bin ich mir nicht sicher, wie ich mit der Situation umgehen würde", gab er preis. Auch seine Ex-Frau Sarah teilte ihre Sicht mit The Telegraph: "Wir sind glücklich, so wie es derzeit ist. Wir sind Co-Eltern, die sich gegenseitig unterstützen und davon überzeugt sind, dass Familie das Wichtigste ist." Im vergangenen Jahr war Sarah sogar erstmals seit den Neunzigerjahren beim königlichen Weihnachtsspaziergang dabei.

Aktuell steht Andrew aber mit anderen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit. Netflix veröffentlichte den Film "Scoop", in dem Rufus Sewell (56) die Royal-Bekanntheit spielt. Dem Bruder von König Charles III. (75) wird weiterhin vorgeworfen, dass er in den Missbrauchsring von Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein soll. Im Jahr 2019 versuchte er, die Wogen in einem BBC-Interview zu glätten – ein Schritt, der eher nach hinten losging. Die Netflix-Produktion greift dieses Gespräch auf. Der Royal wirkte am Tag der Veröffentlichung gelassen und verbrachte den Tag mit einem entspannten Ausritt.

