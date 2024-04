Aufgewühlt wegen Film? Prinz Andrew überfährt beinahe Hund!

Prinz Andrew (64) ist wieder mal in aller Munde. Seit Jahren steht der drittälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) in keinem guten Licht. So soll er in den Sexringskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Das wird auch in dem neuen Netflix-Film "Scoop" thematisiert – allerdings kommt der Herzog von York darin alles andere als gut weg. Könnte Andrew sich deswegen Gedanken machen und unachtsam sein? Wie Mirror nun berichtet, soll er in Windsor beinahe einen Hund überfahren haben – doch glücklicherweise konnte er wohl noch rechtzeitig bremsen.

Als Andrew das Anwesen von Schloss Windsor verließ, war der Hund plötzlich auf die Straße gelaufen. Daraufhin machten ihn Spaziergänger aufmerksam, zu bremsen. Wie Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen, bedankte sich der 64-Jährige anschließend bei den Augenzeugen – lächelnd winkte er ihnen zu. Womöglich war er wegen des Films, der ihn erneut schlecht dastehen lässt, ein wenig abgelenkt.

Wie Andrew zu dem Streifen steht, ist nicht bekannt. Verstecken tut er sich aber auch nicht. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung von "Scoop" machte der Ex-Mann von Sarah Ferguson einen kleinen Reitausflug. Dabei wirkte der zweifache Vater ziemlich entspannt und gelassen. Dabei konnten ihm noch Konsequenzen drohen. Denn laut Adelsexperten müsse König Charles III. (75) seinem Bruder dringend deutlich machen, sich von der Öffentlichkeit fernzuhalten, um dem britischen Königshaus nicht noch weiter zu schaden.

2023 Netflix, Inc. Gillian Anderson und Rufus Sewell in "Scoop"

W8Media / MEGA Prinz Andrew im April 2024

