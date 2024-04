Prinz Andrews Interview kann für Beatrice große Folgen haben

Es wird zu einer großen Familienangelegenheit. Im Jahr 2019 hatte sich Prinz Andrew (64) dazu bereit erklärt, ein Interview über seine Beziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) zu geben. Dieses Gespräch wird nun im Film "Scoop" analysiert, der ab dem 5. April auf der Streamingplattform Netflix zu sehen sein wird. Die Ausstrahlung könnte nicht nur für den in Ungnade gefallenen Royal zu massiven Folgen führen – die Expertin Jennie Bond ist laut OK! davon überzeugt, dass seine Tochter Prinzessin Beatrice (35) in ein schlechtes Licht gerückt werden könnte.

Der Grund soll dieser sein: "Vor allem Beatrice wird zweifellos verärgert und aufgebracht sein, dass ihre Rolle bei der Vorbereitung und Überwachung des Gesprächs nun so viel öffentlicher gemacht wird", erklärte Jennie. Denn die 35-Jährige sei während der Aufzeichnung des Gesprächs anwesend gewesen. Die durchführende Journalistin verriet in der "Channel 4"-Dokumentation, dass Beatrice einen massiven Einfluss auf ihren Vater gehabt haben soll. Und auch Jennie kommt letztendlich zu dem Schluss: "Das sind alles in allem sehr schlechte Nachrichten für Andrew und für seine ganze Familie."

Nachdem Andrews Verstrickungen öffentlich wurden, wurden ihm all seine militärischen Titel aberkannt. Sein Bruder König Charles (75) ging sogar weiter und beschloss, dass der 64-Jährige nicht mehr im Palast arbeiten dürfe. "Jegliche Anwesenheit im Palast ist offiziell beendet. Der König hat das klargemacht. Er ist kein arbeitender Royal mehr. Er ist auf sich selbst gestellt", betonte ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Prinz Andrew

