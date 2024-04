Trotz "Scoop"-Film: Prinz Andrew ist heiter bei Reitausflug!

Eigentlich hat Prinz Andrew (64) derzeit nicht besonders viel zu lachen. Vor wenigen Tagen ging "Scoop" auf Netflix online, ein Film, der sich mit den Anschuldigungen gegen den Sohn von Queen Elizabeth (✝96) auseinandersetzt. Er soll in den Missbrauchsring von Jeffrey Epstein (✝66) und Ghislaine Maxwell (62) verwickelt gewesen sein und sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen unterhalten haben. Doch davon lässt sich der Royal sichtlich nicht betrüben – nun wurde er bei einem Reitausflug gesichtet. Breit grinsend sitzt Andrew auf seinem Pferd und winkt fröhlich, während er durch Windsor reitet.

Der Film "Scoop" porträtiert in erster Linie das TV-Interview mit der BBC, welches Andrew 2019 nach dem Tod von Jeffrey gab. Eigentlich wollte er die Anschuldigungen mit dem umfangreichen Gespräch von sich weisen, doch der Plan ging nach hinten los. Die Ausstrahlung blieb für den Bruder von König Charles (75) nicht ohne Folgen – er musste von seinem öffentlichen Amt zurücktreten, zusätzlich wurden ihm seine Titel und militärischen Ehrendienstgrade entzogen. Bis heute nimmt er kaum an öffentlichen Veranstaltungen teil.

Schlecht scheint es ihm wohl dennoch nicht zu gehen. Doch nicht jeder steckt den Film und natürlich vor allem die Anschuldigungen so gut weg wie Andrew. Seine Tochter Beatrice soll schwer getroffen sein von dem Skandal rund um ihren Vater. "Tatsächlich hat Beatrice jeden Tag, seit das Interview veröffentlicht wurde, geweint", will ein Insider laut Mail on Sunday wissen.

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

