Hamlet ist der Rising-Star unter den Tier-Influencern! Die Social-Media-Plattformen haben ja so einiges gegen Langeweile zu bieten: Neben Fashion-Bloggern, die uns mit ihren Outfits inspirieren, Hobby-Gourmets, die uns ihr Essen präsentieren, erfreuen sich auch tierische Promis großer Beliebtheit: Überbiss-Hund Tuna oder der Ur-Tier-Webstar Grumpy Cat – viele stolze Fell-Freunde setzen ihr Haustier im Netz gekonnt in Szene. Aber Hunde und Katzen waren gestern – Mini-Schweinedame Hamlet erobert aktuell die Herzen der Internet-Nutzer im Sturm!

Auf ihrem Instagram-Account hält Hamlet The Piggy ihre Follower über ihren bunten Alltag stets auf dem Laufenden. Mal zeigt sie sich beim konzentrierten Arbeiten am PC, bei einer Spritztour mit dem Cabrio, dick eingepackt bei einem Spaziergang oder einfach nur beim Chillen in coolen Kostümen. Abwechslungsreicher Content, der die User der Plattform schnell in seinen Bann gezogen hat. Der fröhlichen Sau mit Gute-Laune-Garantie folgen bereits über 384 Tausend Menschen.

Doch Hamlet kann nicht nur süß aussehen, sie hat auch ordentlich was auf dem Kasten! Ab 2014, also noch vor ihrer Instagram-Karriere, arbeitete die kleine Dame nämlich bereits als Therapieschwein für ihre Besitzerin Melanie. Die erlebte zu der Zeit damals einen Anstieg epileptischer Anfälle, verlor ihre Unabhängigkeit und litt unter Depressionen. Als Melanie Bettruhe verordnet wurde, leistete Hamlet ihr Gesellschaft, munterte sie auf und lernte mit der Zeit sogar, den Beginn der Anfälle ihres Frauchens frühzeitig zu erkennen – sie legte sich dann auf Melanies Beine, um sie davor zu bewahren, sich aus dem Bett zu bewegen.

