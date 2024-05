Eva Mendes verrät: So wird sie von ihrem Ryan unterstützt!

Eva Mendes (50) kann auf Ryan Gosling (43) zählen! In einem Interview mit People lobte die Schauspielerin ihren Partner in den höchsten Tönen. "Er unterstützt mich in allen Bereichen, in denen ich Unterstützung brauche. Er hält mir in jeder Hinsicht den Rücken frei", schwärmte sie. Auch im Haushalt sei das Paar ein eingespieltes Team. "Ich bin keine Köchin, also kocht mein Mann und ich putze, das ist ein schöner Ausgleich. Ich kann nicht kochen. Ihr wollt nicht, dass ich koche", verriet die "Ghost Rider"-Darstellerin.

Auch bei der Erziehung von den gemeinsamen Töchtern Esmeralda und Amada sollen die beiden ein gutes Team sein. "Sie sind tolle Eltern!", betonte Evas Bruder Carlo Mendez gegenüber E! News. "Sie reden wirklich viel mit den Mädchen. Die Art und Weise, wie sie ihnen Fragen stellen. Ich habe es gesehen – sie fragen so was wie: 'Was hältst du von diesem? Was denkst du darüber?' Sie sind großartig", fuhr er fort. Für ihre Kinder hing Eva ihre Schauspielkarriere größtenteils an den Nagel. Schwer sei ihr dieser Schritt jedoch nicht gefallen. "Es war die einfachste Entscheidung, die ich je getroffen habe", erklärte sie im People-Gespräch und ergänzte: "Ich war älter und wusste, dass meine Kinder nur einmal klein sein werden, und was immer ich jetzt tue oder nicht tue, wird sie für den Rest ihres Lebens beeinflussen."

Eva und Ryan sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Die beiden hatten sich 2011 im Rahmen von Dreharbeiten für den Film "The Place Beyond the Pines" kennen und lieben gelernt. 2016 soll das Paar den nächsten Schritt gewagt haben. Wie diverse Medien wie Hello! berichteten, gaben sich die beiden Filmstars still und heimlich das Jawort.

Getty Images Eva Mendes, Filmstar

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

