Wieder ein Fußballer! Roman Weidenfellers Ex ist vergeben

Süße Liebesnews bei der Ex-Frau von Fußballer Roman Weidenfeller. Lisa Weidenfeller ist nach der Trennung von dem Borussia-Dortmund-Keeper wieder frisch verliebt – und das erneut in einen Fußballstar. Der FC Augsburg-Spieler Arne Maier hat ihr Herz erobert. Das Management bestätigt gegenüber der Bild-Zeitung die Beziehung der beiden. Eine Quelle verrät der Zeitung, dass die beiden sich bereits im vergangenen Jahr kennenlernten. "Sie haben sich immer wieder getroffen. Seit Januar sind Lisa und Arne ein Paar", plaudert der Informant aus.

Roman und Lisa verkündeten vergangenen November überraschend ihre Trennung. "Es stimmt, Lisa und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir haben gemeinsam versucht, unsere Ehe zu retten, allerdings mussten wir leider feststellen, dass es auf lange Sicht nicht mehr funktioniert", sagte er damals gegenüber Bild. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder – erst seit Donnerstag sind die beiden offiziell geschieden.

Doch wer ist der neue Mann an Lisas Seite überhaupt? Arne wurde 1999 in Ludwigsfelde geboren und startete dort in seine Fußballkarriere. Als Mittelfeldspieler sicherte er sich im Jahr 2017 einen Platz im Team von Hertha BSC. Im Jahr 2022 ging es schließlich zum FC Augsburg, wo der Fußballer bis heute spielt. Weder Arne noch Lisa haben bisher ein Statement zu ihrer Liebe abgegeben.

Instagram / aboutlisa_ Lisa Weidenfeller

ActionPress Arne Maier, 2024

