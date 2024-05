Kate ist krank: Prinz Harry und Meghan nehmen sich zurück

Seit Jahren hängt der Haussegen bei den britischen Royals schief: Prinz Harry (39) und Meghan (42) schossen immer wieder scharf gegen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42). Doch nun ist Kate an Krebs erkrankt und das scheint auch das abtrünnige Ehepaar zur Einsicht zu bewegen. "Der Herzog und die Herzogin [von Sussex] wollen sehr respektvoll sein und der Situation keinen Stress hinzufügen", verrät ein Insider im Gespräch mit Us Weekly und fügt hinzu: "Wenn Will und Kate ihren Freiraum wollen, werden Meghan und Harry ihn ihnen geben."

Doch auch William und Kate sollen eine Versöhnung mit dem Rotschopf und der ehemaligen Suits-Darstellerin anstreben zu wollen. "Sie wollen eine Beziehung zu Meghan und Harry. Sie wollen nicht, dass sich die Verbitterung auf die nächste Generation überträgt", äußerte sich eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin und erklärte: "Sie wollen den Kindern zuliebe die Wogen glätten."

Harry wird in den kommenden Tagen seiner Heimat sogar einen Besuch abstatten: Laut Berichten von The Sun, bestätigte ein Sprecher des jüngsten Sohnes von König Charles (75), dass der Herzog von Sussex am Mittwoch, dem 8. Mai, zum Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral kommen wird. Die Messe findet im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games statt. Meghan wird nicht an der Seite ihres Ehemannes nach Großbritannien reisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prince Harry im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die rücksichtsvolle Haltung von Prinz Harry und Meghan gegenüber Prinz William und Prinzessin Kate in dieser schwierigen Zeit? Sehr respektvoll! Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube eher, dass die beiden bald wieder Ärger machen werden… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de