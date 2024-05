"Fast gestorben": Bruder schoss in Jugend auf Kelly Osbourne

Im Familien-Podcast "The Osbournes" lässt Kelly Osbourne (39) ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugend Revue passieren. Ihr jüngerer Bruder Jack (38) habe sie damals angeschossen! "Ich wäre fast gestorben", verdeutlicht die Musikerin den Ernst der Lage. Daraufhin schaltet sich ihre Mutter Sharon (71) ein und fragt, was für ein Gewehr es gewesen sei. "Es war ein Luftdruckgewehr, aber man kann auch mit einem Luftdruckgewehr jemanden töten", macht Jack klar.

In dem Gespräch erinnert sich die 39-Jährige auch daran zurück, wie schmerzhaft der Vorfall für sie gewesen sei. "Mama, es ging direkt durch mein Bein und auf der anderen Seite wieder raus. Es war, als würde mir jemand einen heißen Schürhaken durch das Bein jagen, und zwar ganz schnell", fährt sie fort. Dabei geht Kelly noch weiter ins Detail und beschreibt die darauffolgende Prozedur im Krankenhaus: "Der Röntgenapparat funktionierte nicht, also nahmen sie diese lange Spitze, wickelten sie in Mull, tauchten sie in Jod und steckten sie in das Loch, um sicherzugehen, dass keine Teile vorhanden waren." Als sich ihre Mutter und ihr Bruder die Schmerzen vorstellen, zucken sie zusammen.

Inzwischen ist Kelly selbst stolze Mama eines Sohnes: Im November 2022 durfte sie gemeinsam mit ihrem Partner Sid Wilson (47) den kleinen Sidney begrüßen. In ihrer neuen Rolle scheint die gebürtige Britin total aufzugehen. "Das Leben als Mutter ist das Allerbeste", betonte sie in einem Interview mit ET und fügte ganz emotional hinzu: "Es hat mir einen Sinn im Leben gegeben, wie nichts anderes. Zu sehen, [...] wie er zu einem kleinen Menschen wird, bringt mich zum Weinen, wenn ich nur darüber rede."

Getty Images Sharon Osbourne im September 2019

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney, November 2023

