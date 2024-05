17 Jahre Haft: Rapper Dirty Tay schoss auf Baby und Vater

Im Sommer 2022 ereignete sich ein tragisches Ereignis: Der amerikanische Rapper Dirty Tay hatte einen Drive-By verübt, bei dem er auf ein dreijähriges Kind und dessen Vater geschossen hatte. Laut das Portal Raptastisch wurde er nun bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, nachdem man eine Schusswaffe in der Wohnung seiner Freundin gefunden hatte. Vor Gericht soll Dirty Tay einen Deal akzeptiert haben, die zu einer reduzierten Gesamtstrafe von 25 Jahren führte. Davon muss der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Kentavious Wright heißt, etwa 17 Jahre in Haft verbringen, bevor er das Gefängnis auf Bewährung verlassen darf. Doch was ist genau passiert?

Dirty Tay verübte das Attentat, nachdem der Vater und dessen Sohn aus einem Friseursalon gekommen waren. Der Rapper habe laut Polizeiberichten fünfmal auf seine beiden Opfer geschossen. Ein Schuss soll dabei den Kopf des Kindes getroffen haben – es überlebte den Angriff jedoch, nachdem die Kugel im Krankenhaus entfernt worden war. Der Musiker wurde unter anderem wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt. Online beteuerte der Rapper 2022 mehrfach seine Unschuld: "Ich bin unschuldig, die Nachrichten haben nicht immer recht, also verprügeln Sie mich nicht wegen irgendwelcher Anschuldigungen."

Dirty Tay wurde 2020 von Rapper Lil Baby unter Vertrag genommen. Auch dieser sorgte immer wieder für ein paar Skandale: Im Sommer 2021 wurde der Musiker, der eigentlich Dominique Armani Jones heißt, festgenommen. Bei einer Verkehrskontrolle wurden er und sein Freund James Harden (34) mit Cannabis erwischt.

Instagram / 1dirtytay Dirty Tay, Rapper

