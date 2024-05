Teure OP: Darum ist Heinz Hoenig nicht krankenversichert

Heinz Hoenig (72) wartet in einem Berliner Krankenhaus noch immer auf seine lebensrettende Operation. Der Schauspieler wurde am Dienstag per Helikopter in die Klinik gebracht und dort sofort notoperiert. Während seine Frau Annika Kärsten-Hoenig immer noch um das Leben ihres Mannes bangt, bat das Management des "Das Boot"-Darstellers um Spenden für die Finanzierung seiner Herz-OP – Heinz ist nicht krankenversichert. Im RTL-Interview erklärt seine Frau, warum er keinen Versicherungsschutz hat: Annika habe alles gegeben, um "ihn seit drei Jahren in die Krankenversicherung zu bekommen. Ich habe wirklich alles versucht." Sie sei "nie an eine Information gekommen", die für Heinz' Versicherung aber "notwendig war". Was genau Annika damit meint, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ein Mitarbeiter einer Krankenversicherung habe ihr nun kurzfristig Hilfe angeboten. Gemeinsam wollen sie für Heinz eine "obligatorische Anschlussversicherung" abschließen. "Das Verfahren läuft aktuell", zeigt sich Annika in dem Interview zuversichtlich. Zuvor hatte Heinz' Management Siegelring in einem Pressestatement um Hilfe gebeten: "Wir würden Sie allerdings herzlichst bitten, Heinz Hoenig mit einer Spendenaktion zur Deckung der Kosten für die bevorstehende Herz-Operation zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann."

Die lebensnotwendige Herz-OP hätte eigentlich schon am Freitag stattfinden sollen. Kurzerhand wurde der Eingriff aber verschoben. Wie Bild berichtet, liege Heinz noch immer im Koma und sei deswegen zu schwach. Wann der neue Termin für die geplante Operation angesetzt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

