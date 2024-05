Schauspielerin Anne Winters macht ihre Magersucht öffentlich

Schauspielerin Anne Winters (29) teilt auf Instagram ihre bewegende Geschichte mit ihren Fans. Die Tote Mädchen lügen nicht-Darstellerin macht öffentlich, dass sie an der Krankheit Magersucht leidet. Jetzt sucht sie sich Unterstützung. "Hilfe zu bekommen ist schwieriger, als man vielleicht denkt. Zu wissen, ab wann man danach fragen muss, ist aber der erste Schritt – und das sollte man feiern! Ich bin sehr dankbar, jetzt Hilfe gefunden zu haben, um meinen Körper so bald wie möglich wieder fit zu machen", schreibt sie auf Instagram. Dazu teilt sie für ihre Fans einen Clip, in welchem sie darüber spricht, wie schwierig es sein kann, die passende Anlaufstelle zu finden.

In einem weiteren Beitrag hält sie ihre Follower auf dem Laufenden. "Ich habe es in Behandlung geschafft. Ich arbeite daran, die Erlaubnis für Videos zu bekommen, damit ihr meine Reise hier mitverfolgen könnt", schreibt sie. Social-Media-Nutzer hätten sie bereits vorher in Kommentaren darauf hingewiesen, dass sie erschreckend dünn geworden ist. Ihr Kopf habe sie aber überzeugt, dass alles in Ordnung sei. "Ich bin selbst schockiert. [...] Heute kann ich zugeben, dass ich falschlag", teilt sie mit. Der TV-Star plane, den Heilungsprozess transparent zu teilen.

Die Fans sind erleichtert, dass ihr Idol sich helfen lässt. "Danke. Du zeigst jedem, dass es nie zu spät ist, nach Hilfe zu fragen, egal wie schwierig es ist. Konzentriere dich darauf, dass es dir besser geht, und komm dann wieder zurück. Ich möchte dich wieder auf der Leinwand sehen, aber nur, wenn du gesund bist", schreibt ein Nutzer. "Du bist eine Inspiration. Ein Schritt nach dem anderen", schließt sich ein User an. Ihre Follower sind stolz, dass die Serienbekanntheit den Weg Richtung Besserung einschlägt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annewinters Anne Winters, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annewinters Anne Winters, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de