Insider verrät: Harry Styles und Taylor meinen es "ernst"!

Vor knapp einem Jahr wurden Harry Styles (30) und Taylor Russell (29) das erste Mal zusammen gesehen. Seitdem verbringen sie immer öfter zusammen Zeit – doch keiner der beiden hat sichbisher offiziell zur Beziehung bekannt. Ein Insider verrät nun aber gegenüber People: "Sie nehmen es ziemlich ernst und sind auch schon zusammen gereist. Sie verbringen auch gemeinsame Zeit in England." Außerdem sollen der Sänger und die Schauspielerin viele ähnliche Interessen haben. "Aber Harry ist eine sehr private Person und Taylor hat sich ein Leben aufgebaut, in dem sie tun kann, was sie möchte", schließt die anonyme Quelle letztendlich.

Möglicherweise könnte es noch eine Weile dauern, bis sie die Romanze endlich öffentlich machen. Taylor scheint nämlich nicht besonders eifrig, sich von ihrer Karriere ablenken zu lassen. "Meine Arbeit ist meine Priorität. Es wird immer Dinge geben, die versuchen werden, deine Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen zu ziehen.", erzählte die "Bones and All"-Darstellerin im März dieses Jahres gegenüber Vanity Fair.

Der "Matilda"-Sänger und die Schauspielerin haben erst im vergangenen Monat hohe Wellen geschlagen. Denn die beiden wurden zusammen in Tokyo gesichtet, wo Harry auch schon mit seiner früheren Flamme Emily Ratajkowski (32) im Jahr 2023 etwas Zeit verbracht hatte. Schon damals hofften die Fans des Sängers auf eine baldige Liebesbekundung, doch die blieb offensichtlich aus.

Getty Images Taylor Russell, 2020

Getty Images Harry Styles, 2023

Glaubt ihr, Harry und Taylor werden sich bald zu ihrer Romanze äußern? Ja, bestimmt. Nein, dazu schätzen sie ihre Privatsphäre zu sehr. Ergebnis anzeigen



