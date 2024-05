Mama mit 40: Eva Mendes war in ihren Zwanzigern nicht bereit

Eva Mendes (50) könnte als Mutter ihrer zwei Töchter nicht glücklicher sein. Im Jahr 2014 hatte die "Holy Motors"-Darstellerin Esmeralda Amada auf der Welt begrüßt. Zwei Jahre später machte dann Amada Lee das Familienglück perfekt. Das erste Mal Mutter wurde die kubanische Schauspielerin demnach im Alter von 40 Jahren. Über diese Entscheidung ist die Frau von Ryan Gosling (43) heute mehr als froh, wie sie nun im Interview mit People betont: "Ich hätte in keiner anderen Zeit meines Lebens Kinder großziehen können als jetzt!" In ihren Zwanzigern wäre sie noch lange nicht bereit für ihre Mutterrolle gewesen. Scherzend gesteht die "Ghost Rider"-Bekanntheit: "Mit 20 war ich frech und habe nur geraucht."

Doch obwohl Eva selbst über das Timing ihrer Mutterschaft mehr als glücklich ist, wurde sie in der Vergangenheit auch oft mit Vorurteilen konfrontiert. Sie sei immer wieder auf Unverständnis und unerwünschte Ratschläge gestoßen, erinnert sich die 50-Jährige im Interview. Für die Schauspielerin sei das Muttersein in den Vierzigern jedoch trotzdem ein riesiger Vorteil. "Es braucht viel Geduld, die ich jetzt habe", macht sie deutlich. Scherzhaft fügt sie gegenüber dem Magazin hinzu: "In meinen Zwanzigern hätte ich nicht einmal ein Kind um mich herum haben dürfen!"

Dass Eva ihre Rolle als Mutter liebt, zeigt auch ihr neuester Karriereweg. Denn vor wenigen Tagen verkündete die Hollywood-Bekanntheit überraschende Neuigkeiten: Sie hat ein Kinderbuch geschrieben! Das Buch trägt den Titel "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries" und soll im September dieses Jahres auf den Markt kommen. Auch Ryan scheint scheinbar Feuer und Flamme für das neue Projekt seiner Liebsten zu sein. Denn auf aktuellen Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, trägt der Barbie-Star stolz ein T-Shirt mit der Aufschrift des Buchtitels.

Anzeige Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes mit ihrem Buch "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries"

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Evas Entscheidung, erst später im Leben Kinder zu haben? Toll! Man weiß selbst am besten, wann man bereit dafür ist. Für mich wäre das nichts... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de