War Katharina Eisenbluts neuer Freund seiner Ex etwa untreu?

Nach der Trennung von ihrem Mann Niko Kronenbitter ist Katharina Eisenblut (29) wieder frisch verliebt. Die DSDS-Bekanntheit machte ihre neue Beziehung mit dem Münchner Unternehmer Dominic Höppner öffentlich. Nun meldet sich aber die Ex von Katharinas Neuem mit Vorwürfen. Auf ihrem Instagram-Profil schreibt Celina: "Am 5. April getrennt, am 6. April wurde sie bereits den ersten vorgestellt. Ich habe dann erfahren, dass das Ganze schon eine Weile geht." Celina und Dominic waren ganze neun Jahre ein Paar. War er seiner Ex etwa gegen Ende der Beziehung untreu?

Das deutet ein Insider aus dem Umfeld von Celina und Dominic an. "Am 5. April hat er dann die neunjährige Beziehung zu seiner Ex endgültig beendet. Am 6. April, also einen Tag später, war Katharina bereits bei ihm in München. Und am 8. April sind sie in den Wellnessurlaub gefahren", plaudert die Quelle gegenüber Promiflash aus und fügt hinzu: "Beide waren nicht ehrlich und nicht treu in der Beziehung und versuchen davon jetzt Profit oder Fame zu erhalten." Dominic habe sich auch schon oft ohne Erfolg bei TV-Shows wie Temptation Island beworben.

Zuvor hatte Katharina im RTL-Interview ihre neue Beziehung mit Dominic bestätigt. Die beiden hätten sich vor rund fünf Jahren zum ersten Mal gesehen, aber dann wieder aus den Augen verloren. Im Hofgarten in München hätten sich beide wiedergesehen und es habe sofort gefunkt: "Ich stolperte fast über einen Stein, und er fragte, ob alles in Ordnung sei, bis wir merkten, dass wir uns doch kennen. Beide von uns konnten sich genau an die Situation des Kennenlernens erinnern. Es war eine unglaublich unerwartete, aber wunderschöne Begegnung."

Anzeige Anzeige

Instagram / keepitlikedomi Influencer Domi, August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Neuen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Katharina und ihr Freund werden sich noch zu den Anschuldigungen äußern? Ja, das lassen sie bestimmt nicht auf sich sitzen! Nee, dazu werden sie bestimmt nichts sagen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de