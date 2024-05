"Verrückt": Prinz William entsetzt dieses Hobby von Kate

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Dabei sollte die beiden Royals nichts mehr am jeweils anderen überraschen oder schockieren – oder etwa doch? Im Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" plauderte die dreifache Mutter aus dem Nähkästchen und verriet dabei ein Detail über sich, das ihren Gatten bis heute erstaunt. "Kaltes Schwimmen – je kälter, desto besser. Ich liebe es absolut. Bis zu dem Punkt, an dem William 'Du bist verrückt' sagt und es dunkel ist und regnet. [...] Ich liebe es", schwärmte Kate im Gespräch.

Dass die Prinzessin solch eine Affinität für Sport hat und dabei auch nicht davor zurückscheut, auch mal in ein kaltes Gewässer zu hüpfen, soll vor allem ihrer Kindheit zu verdanken sein. "Ich kann mich immer daran erinnern, dass wir körperlich aktiv waren und unseren Körper nutzten, sei es beim Gehen, beim Klettern [...] in Schottland [oder] beim Schwimmen von klein auf", plauderte Kate im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Moderator Mike Tindall (45) aus. Die Eltern der 42-Jährigen haben sie im jungen Alter immer dazu animiert und ermutigt, "Mannschaftssportarten zu betreiben und Dinge auszuprobieren."

Trotz ihres wohl eher eigentümlichen Hobbys sind William und Kate bis heute eine feste Einheit. Vor allem die zuletzt öffentlich gemachte Krebserkrankung der Familienmama soll die beiden nur noch weiter zusammengeschweißt haben – das meint der königliche Autor Robert Jobson zu wissen. "Ihr bevorstehender Jahrestag ist nicht nur ein Beweis für ihre Liebe, sondern auch für ihre Einigkeit", erklärte er im Gespräch mit Hello! und fügte dem hinzu: "Ich bin sicher, dass sie ihre Reise anerkennen und wissen, dass ihre Stärke darin liegt, zusammen zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch Kates ungewöhnliches Hobby? Nein, das tut es ehrlicherweise nicht. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich nicht kommen sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de