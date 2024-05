Britney Spears sehnt sich nach Beziehung mit ihren Söhnen!

In Britney Spears' (42) Privatleben kehrt einfach keine Ruhe ein, dabei sehnt sich die Sängerin offenbar sehr nach einem geregelten Alltag. Wie ein Insider nun gegenüber OK! berichtet, wolle Brit auch wieder mehr Kontakt zu ihren Söhnen haben, die seit einigen Monaten mit ihrem Vater Kevin Federline (46) auf Hawaii leben. Angeblich versuche die "Gimme More"-Interpretin die beiden "mindestens einmal im Monat" per SMS oder Telefonanruf zu kontaktieren. Doch offenbar sind die Teenager nicht sonderlich an Kontakt zu ihrer Mutter interessiert...

"Die Jungs können kalt sein, aber sie reagieren gelegentlich", verrät der Informant dem Onlineportal. Allerdings seien diese Gespräche eher oberflächlich. "Sean (18) und Jayden (17) sind in einem Alter, in dem sie mit der Schule und Freunden beschäftigt sind und versuchen, sich an ihr neues Leben anzupassen", führt die Quelle weiter aus. Eine wirkliche Bindung bestehe aber schon seit ihrer frühen Kindheit nicht.

Britney konnte nie wirklich eine richtige Bindung zu ihren Söhnen aufbauen, da sie schon vor den Geburten 2005 und 2006 an Depressionen litt. "Leider gab es damals nicht die gleichen Gespräche über psychische Gesundheit wie heute. Denn ich weiß jetzt, dass ich so ziemlich jedes Symptom einer perinatalen Depression zeigte: Traurigkeit, Angstzustände, Müdigkeit", schrieb die 42-Jährige in ihrem Buch "The Woman in Me". Bei dieser Form der Depression beziehen sich die Gedanken häufig auf das ungeborene Kind und die Mutterschaft an sich.

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen

