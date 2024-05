Heiko und Roman Lochmann würden gerne zu "Sing meinen Song"

Dieses Format würde sie brennend interessieren! Heiko Lochmann (24) steht gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Roman (24) schon seit seiner Jugend in der Öffentlichkeit. Obwohl sie als Die Lochis große Bekanntheit erlangten, performen sie mittlerweile unter dem Namen He/Ro. Beide Musiker nahmen bereits an Let's Dance teil. Gegenüber Promiflash verrät Heiko nun ein weiteres TV-Format, das ihn interessieren würde: "Ich habe Bock auf Sing meinen Song, das liebe ich, weil da die Musik im Vordergrund steht und auch die Storys dazu. Es geht um die Songs und wir lieben Songwriting, wir schreiben 95 Prozent unserer Texte selbst." Auch sein Bruder Roman könnte sich eine Teilnahme sehr gut vorstellen.

Heiko führt weiter aus, warum ihm das Textschreiben so sehr am Herzen liegt: "Songwriting ist für mich viel mehr als einen Song zu schreiben, viel mehr als nur ein Handwerk in Anführungszeichen, sondern man lernt den Menschen kennen." Aus diesem Grund sei er auch ein so großer Fan des Formates. "Das Schöne bei 'Sing meinen Song' ist, dass dort auch wirklich der Text und der Song und die Geschichte und die Story dahinter und der Mensch im Vordergrund steht", erklärt der einstige YouTube-Star.

Aktuell flimmert "Sing meinen Song" auch wieder über die Bildschirme in ganz Deutschland. Mit dabei sind in diesem Jahr Juli-Frontfrau Eva Briegel, Eko Fresh (40), Emilio Sakraya (27), Tim Bendzko (39), Sammy Amara (44) und Joy Denalane (50). Moderiert wird wie üblich von Johannes Oerding (42). Außerdem gibt es sogar einen Special Guest – Peter Maffay (74) stattet dem Cast eine Visite ab!

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Musiker

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Eva Briegel bei "Sing meinen Song" 2024

