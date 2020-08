Könnten aus Emmy Russ (21) und Alessia Herren tatsächlich noch Freunde werden? Letztere ist am Freitag als Nachzüglerin in die Promi Big Brother-Märchenwelt eingezogen. Während sich alle Bewohner auf ihren Neuzugang zu freuen schienen, wirkte die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin darüber nicht sonderlich begeistert: Sie traf bereits im Rahmen des Kabel1-Formats "Ab ins Kloster" auf die Tochter von Willi Herren (45) und stritt auch danach noch heftig mit ihr. Wie verlief nun ihr erstes Aufeinandertreffen?

Bei Alessia scheint der Streit mit der Blondine noch tief zu sitzen: Als sie den Märchenwald betrat, gab sie allen Bewohnern die Hand – außer Emmy. Der Grund: Willi Herren soll der Hamburgerin eine große Karriere versprochen haben, habe sie dann aber blockiert. Danach hat sie den Ballermann-Star öffentlich zur Rede gestellt – und das hat Alessia so gar nicht gepasst: "Ich fand es nicht gut, wie du meinen Vater hingestellt hast." Daraufhin entschuldigte Emmy sich bei ihr. "Ich finde das auch gut, dass du dich entschuldigst, weil das war einfach unnötig", zeigt sich die 18-Jährige erleichtert.

Beste Freundinnen scheinen aus den beiden dennoch nicht zu werden. Im Nachhinein sucht Emmy das Gespräch mit Adela und erzählte, das sie sich von Alessia distanzieren wolle: "Ich will nicht mit der in Verbindung gebracht werden." Sie habe ihre Mutter schließlich als "Hure" bezeichnet.

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Bikini

