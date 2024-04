So denkt Dilara Kruse heute über ihre Promi-BB-Teilnahme!

Dilara Kruse feierte mit ihrer Teilnahme an der vergangenen Promi Big Brother-Staffel ihr Reality-TV-Debüt. Neben waschechten Reality-Größen wie Matthias Mangiapane (40) konnte sich die Ehefrau von Max Kruse (36) sogar bis ins Halbfinale durchkämpfen. Doch wie hat Dilara ihre erste Fernseherfahrung eigentlich wahrgenommen? Am Rande der World Burger Tour im Hard Rock Cafe kommt Promiflash mit der Spielerfrau ins Plaudern und hakt nach. "Die Erfahrung bei Promi Big Brother war sehr positiv für mich. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich so gut da draußen ankomme und dass die Leute mich so mögen, wie ich bin", verrät sie.

Davon, wie sie beim Publikum angekommen war, ist Dilara auch mehrere Monate nach der Show noch gerührt: Für die Spielerfrau ist das nämlich absolut keine Selbstverständlichkeit. "Tatsächlich bekomme ich sehr viel Hate wegen meiner Aussprache, weil ich nicht richtig perfekt Deutsch spreche", erzählt sie im Interview. Doch nach der Teilnahme an dem Reality-TV-Format soll sich das schlagartig geändert haben: "Nach Promi BB haben mich viele Leute kennengelernt, wie ich wirklich bin und haben gesehen, dass ich ein großes Herz habe. Ich glaube, dass die Leute begriffen haben, [...] dass kein Mensch perfekt ist."

Aufgrund der positiven Resonanz der Zuschauer ist sich Dilara sicher: Sie wird hundertprozentig in weiteren Formaten auftreten." Aber ich werde nicht in jedes Format springen wie die anderen. Ich möchte Formate machen, wo es mir Spaß macht und wo ich weiß, da sehe ich mich", stellt die Spielerfrau klar. Vor einigen Monaten sah das noch anders aus. Während ihr Mann direkt nach ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" auf den Geschmack gekommen ist, ebenfalls an Reality-TV-Shows mitzuwirken, wollte sie es erst einmal langsam angehen lassen. "Ich lasse mir erst mal Zeit, ich lasse es sacken. Ich muss gucken, wie ich mich da nachträglich sehe und wie das Feedback ist", verriet sie in einem früheren Promiflash-Interview.

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Instagram / dilaramardine Dilara und Max Kruse, Mai 2022

